Techcombank trao học bổng 1 triệu USD cho quán quân 'A.I thực chiến'

Techcombank trao học bổng du học quốc tế "Điều kỳ diệu" trị giá 1 triệu USD cho đội Converged, quán quân chương trình "A.I thực chiến" mùa đầu, tại đêm chung kết diễn ra tối 10/1.

Sau hơn 5 tháng triển khai, chương trình "A.I thực chiến" đã thu hút gần 400 đội thi đến từ các trường Đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trên cả nước. Tại vòng chung kết, các đội thi phải chứng minh năng lực làm chủ toàn bộ hệ thống AI, từ xử lý dữ liệu, kiểm soát chất lượng, giảm nhiễu thông tin đến chiến lược huấn luyện và bộ chỉ số đánh giá.

Hội đồng Giám khảo đánh giá cao các giải pháp có phương pháp luận minh bạch, khả năng mở rộng và mức độ sẵn sàng triển khai trong thực tế... những tiêu chí phản ánh đúng nhu cầu ứng dụng A.I ở quy mô doanh nghiệp và quốc gia.

Giải Nhất chương trình thuộc về ba thành viên đội Converged, gồm: Lương Sơn Tịnh, Đoàn Viết Thắng và Nguyễn Hoàng Anh, với giải pháp xây dựng một nền tảng tích hợp toàn bộ quy trình dạy - học - đánh giá và cải tiến trong một nền tảng A.I cho giáo dục. Hệ thống giúp rút ngắn thời gian soạn giáo án xuống còn khoảng 15 phút, hỗ trợ giáo viên theo sát tiến trình học tập của học sinh và tăng tính cá nhân hóa trong giảng dạy.

Đại diện Ban tổ chức trao tặng giải nhất cho đội Converged. Ảnh: Techcombank

Theo ban tổ chức, sự khác biệt của "A.I thực chiến" nằm ở hệ tiêu chí đánh giá, trong đó các đội phải chứng minh năng lực làm chủ dữ liệu, hiểu được bài toán kinh doanh và có tư duy trách nhiệm với cộng đồng, thuyết phục được ban giám khảo. Đội Converged cho thấy lợi thế vượt trội khi chứng minh được giải pháp không chỉ đạt hiệu năng cao mà còn có thể mở rộng, vận hành ổn định và thích ứng với các kịch bản thực tế phức tạp.

Ngoài học bổng du học quốc tế "Điều kỳ diệu", đội quán quân còn nhận được phần thưởng tiền mặt 1 tỷ đồng. Đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất từng được trao trong một cuộc thi về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Học bổng mở ra cơ hội để các tài năng AI Việt Nam được đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới trước khi trở về đóng góp cho hệ sinh thái công nghệ trong nước, qua đó giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh giải Nhất, ban tổ chức trao một giải Nhì, hai giải Ba cùng tám giải Triển vọng nhằm ghi nhận các đội thi có tiềm năng phát triển góp phần hình thành hệ sinh thái A.I trong nước.

4 đội lọt vào vòng Chung kết 'A.I thực chiến' mùa đầu tiên. Ảnh: Techcombank

Phát biểu tại sự kiện, Jens Lottner,Tổng Giám đốc Techcombank, cho rằng trí tuệ nhân tạo đang trực tiếp thay đổi cách các tổ chức vận hành và cạnh tranh. Theo ông, "A.I thực chiến" không chỉ dừng ở vai trò một cuộc thi, mà là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực AI cho tương lai.

Ông cho biết Techcombank cùng hệ sinh thái Masterise Group và One Mount đang xây dựng hệ sinh thái công nghệ, nơi tạo điều kiện để nhân tài tiếp cận dữ liệu lớn,và hạ tầng công nghệ qua đó phát triển các giải pháp phục vụ khách hàng và nền kinh tế số.

"Đầu tư cho nhân lực trí tuệ nhân tạo là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia", Tiến sĩ Jens Lottner nhấn mạnh.

Đại diện Ban tổ chức chính thức phát động mùa 2 'A.I thực chiến'. Ảnh: Techcombank

"A.I thực chiến" cuộc thi AI đầu tiên được tổ chức dưới hình thức chương trình truyền hình, hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các bài toán thực tiễn, phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức chính thức phát động mùa 2 của "A.I thực chiến" năm 2026 với quy mô và phạm vi mở rộng. Techcombank tiếp tục giữ vai trò đồng tổ chức và nhà tài trợ độc quyền, khẳng định định hướng đầu tư dài hạn vào phát triển nguồn nhân lực AI, lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Minh Ngọc