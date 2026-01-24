Techcombank thay đổi nhân sự cấp cao

Techcombank điều chuyển ông Phạm Quang Thắng sang lãnh đạo Masterise Group, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Phó Tổng giám đốc Techcombank.

Cụ thể, ông Phạm Quang Thắng sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng Techcombank, để chuyển sang nhận nhiệm vụ mới tại Masterise Group, thành viên thuộc hệ sinh thái Techcombank - Masterise Group - One Mount. Đồng thời, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Techcombank. Các quyết định này có hiệu lực từ 1/2.

Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng Techcombank. Ảnh: Techcombank

Ông Phạm Quang Thắng gia nhập Techcombank từ 1/11/1994, là một trong những nhân sự thế hệ đầu của ngân hàng. Trong hơn 30 năm công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt như: Kế toán trưởng; Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Quản lý nguồn vốn; Phó tổng giám đốc phụ trách Kế toán tài chính và Kế hoạch; Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp và Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng...

Trong quá trình công tác tại Techcombank, ông Thắng đã tham gia xây dựng và vận hành nhiều hệ thống quản trị trọng yếu, góp phần củng cố nền tảng an toàn, ổn định và phát triển bền vững của ngân hàng. Ông cũng góp phần thúc đẩy và chuẩn hóa văn hóa tuân thủ, từng bước đưa các nguyên tắc quản trị rủi ro và tuân thủ vào hoạt động thường nhật của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank. Ảnh: Techcombank

Về phía ông Nguyễn Anh Tuấn, gia nhập Techcombank từ năm 2006 và có gần 20 năm kinh nghiệm tại ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong các mảng doanh nghiệp và bán lẻ, bao gồm Giám đốc Vùng; Phó giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp; Giám đốc Khối Tư vấn tài chính và Dịch vụ khách hàng; Giám đốc Quản lý Hợp kênh. Từ tháng 11/2023, ông giữ vai trò Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, phụ trách mảng kinh doanh cốt lõi với trọng tâm chuyển đổi đa kênh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ban lãnh đạo kỳ vọng, trên cương vị mới, ông Tuấn sẽ thiết lập được những chuẩn mực mới, tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, củng cố vị thế của Techcombank trong giai đoạn tiếp theo.

Hệ sinh thái Techcombank - Masterise Group - One Mount đã tham gia triển khai nhiều dự án chiến lược trong các lĩnh vực thương mại, hạ tầng, logistics và chuyển đổi số. Theo ngân hàng, việc củng cố đội ngũ lãnh đạo trong hệ sinh thái nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án quy mô lớn, đồng thời tăng cường năng lực quản trị và phối hợp giữa các đơn vị trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Minh Ngọc