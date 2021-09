Techcombank tăng trưởng hơn 70% nửa đầu năm

Lợi nhuận trước thuế của Techcombank nửa đầu năm tăng 71,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng thu nhập hoạt động tăng 52,1%.

Với tinh thần "Vượt trội hơn mỗi ngày", Techcombank không ngừng sáng tạo, cải tiến với những kế hoạch đặt ra. Giai đoạn 2021-2025, ngân hàng này đặt mục tiêu đạt mức vốn hóa 20 tỷ USD và nằm trong top 10 những ngân hàng hàng đầu ASEAN.

Với suy nghĩ đặt mình vào vị trí của khách hàng, Techcombank nỗ lực mang đến những dịch vụ, trải nghiệm ngày càng chất lượng. "Phương châm Khách hàng là trọng tâm sẽ là kim chỉ nam cho những bước đường kế tiếp của Techcombank", đại diện ngân hàng này cho biết.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

Trong 2 quý đầu năm 2021, Techcombank đã đạt được những mục tiêu đề ra với kết quả kinh doanh khả quan. So với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 71,2%; tổng thu nhập hoạt động đạt 18.100 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng tài sản đạt 504.300 tỷ đồng, tăng 27,4%. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 46,1%. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ở mức 3,7%. Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 15,2%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,4%.

Nửa cuối năm, Techcombank tiếp tục theo đuổi chiến lược "Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống".

Một chi nhánh giáo dịch của Techcombank. Ảnh: Techcombank

Khẳng định vị thế, được quốc tế công nhận

Nhờ nâng cấp hàng loạt về dịch vụ số hóa, Techcombank đã khẳng định vị thế trong ngành tài chính ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng này vừa được The Asian Banker vinh danh 5 giải thưởng Ngân hàng giao dịch được đề xuất nhiều nhất tại Việt Nam 2021, Ngân hàng thanh toán tốt nhất Việt Nam 2021, Ngân hàng Bán lẻ được tin dùng nhất, Ngân hàng có sản phẩm đầu tư tốt nhất và Ngân hàng cung cấp giải pháp vay mua nhà tốt nhất.

Trong khi đó, trang Euromoney dành giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021 cho Techcombank. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, nhà băng này giành giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021" của FinanceAsia.

Những giải thưởng này đánh dấu bước phát triển mới của Techcombank trong việc cải tiến những dịch vụ, tiện ích để gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Lan tỏa tinh thần cộng đồng

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, ngân hàng này còn tích cực thực hiện các hoạt động lan toả tinh thần cộng đồng. Hồi tháng 4, Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa thứ 4 được tổ chức thành công.

Ngân hàng này đặt mục tiêu khuyến khích ngày càng nhiều hơn người Việt Nam hưởng ứng, tham dự giải chạy. Từ 4.300 người tham gia ở mùa giải đầu tiên năm 2017, con số này đã tăng lên 8.938 vận động viên vào năm 2018 và 12.742 năm 2019. Mùa giải vừa qua, giải chạy đã thu hút 13.117 vận động viên đến từ 44 tỉnh thành trên toàn quốc.

các runner tham gia Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank. Ảnh: Fanpage Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon

Đánh dấu hành trình phát triển với slogan "Vượt trội hơn mỗi ngày"

Từ định hướng góp một công trình làm đẹp thêm cảnh quan đô thị và công nghệ hóa nhịp sống Thủ đô, Techcombank đã mang đến một diện mạo mới cho toà nhà hội sở Trần Duy Hưng (Hà Nội) cùng công nghệ đèn LED hiện đại.

"Đây là tuyên ngôn sống động nhất cho hành trình Techcombank đã, đang và sẽ vượt trội mỗi ngày trong mọi mặt để đem đến những giá trị tích cực cho xã hội, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp, nhiều khởi sắc", đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Với công trình ánh sáng tại hội sở Trần Duy Hưng, Techcombank sẽ tạo dựng thêm những cột mốc quan trọng, đưa thương hiệu và tinh thần vượt trội của ngân hàng tiến xa hơn trong những hành trình sắp tới.

Techcombank tăng trưởng hơn 75% nửa đầu năm Toàn cảnh toà hội sở Techcombank tại Trần Duy Hưng, Hà Nội với hệ thống đèn LED.

Phúc An