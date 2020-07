Techcombank tăng trưởng doanh thu 19 quý liên tiếp

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 6,7 nghìn tỷ và doanh thu đạt 11,8 nghìn tỷ, tăng lần lượt 19% và 30% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là quý thứ 19 liên tiếp ngân hàng này đạt tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh Covid-19.

Lợi nhuận sau thuế của Techcombank đạt 5,4 nghìn tỷ, tăng 19% so với mức 4,5 nghìn tỷ của nửa đầu năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản trong 12 tháng gần nhất đạt 2,9%. Chỉ số CAR theo Basel II đạt mức 16,9%.

Thu nhập lãi thuần của nửa đầu năm của nhà băng này đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 16,8% tổng doanh thu, cao hơn mức 13,8% của nửa đầu năm 2019 do có sự đóng góp mạnh mẽ của hoạt động bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Chi phí hoạt động của 6 tháng đầu năm 2020 là 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện ở mức 32,5%, so với mức 35% cùng kỳ năm 2019. Chi phí dự phòng nửa đầu năm tăng lên mức 1,2 nghìn tỷ đồng so với mức 239 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Phòng giao dịch của Techcombank.

Trong quý 2, Techcombank đã huy động thành công 500 triệu USD từ khoản vay hợp vốn nước ngoài. Số tiền vay được dùng để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh chung của ngân hàng và đóng vai trò tăng cường khả năng thanh khoản cho ngân hàng. Ngân hàng cũng duy trì vị thế vốn với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối kỳ theo Basel II đạt 16,9%, cao hơn gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu của Trụ cột I Basel II (8%) và cao hơn mức 15,5% tại thời điểm cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu, Techcombank đã có thêm hơn 330.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên gần 8 triệu. Trong bối cảnh dịch bệnh, ngân hàng tiến hành các biện pháp an toàn để bảo vệ khách hàng và nhân viên, đồng thời vẫn duy trì hoạt động bình thường của tất cả các chi nhánh, cây ATM. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 153 triệu giao dịch (tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 2 triệu tỷ (tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái).