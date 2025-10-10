Techcombank tặng gói thành lập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh và startup

Techcombank tặng gói thành lập doanh nghiệp, hóa đơn điện tử, chữ ký số trị giá đến 9 triệu đồng cho cho cá nhân có nhu cầu mở công ty hoặc hộ kinh doanh chuyển đổi.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, đặt mục tiêu chấm dứt cơ chế thuế khoán và chuyển sang kê khai theo doanh thu thực tế từ năm 2026. Để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Nghị quyết 198 cũng quyết định miễn thuế thu nhập 3 năm đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp giảm đáng kể chi phí khởi sự và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình.

Từ 1/10/2025, Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2025 chính thức có hiệu lực, áp dụng mức thuế linh hoạt 15-20% tùy theo doanh thu thay vì cố định 20% như trước. Nhờ loạt chính sách mới, số doanh nghiệp thành lập mới đã tăng gần 48% so với trung bình 5 tháng đầu năm, đạt hơn 19.000 doanh nghiệp mỗi tháng.

Tuy nhiên, trên hành trình chuyển đổi, nhiều hộ kinh doanh vẫn gặp rào cản về kiến thức kế toán - thuế, quy trình thủ tục phức tạp và chi phí ban đầu cao.

"Gia đình tôi kinh doanh ổn định hơn 5 năm nhưng khi nghe quy định mới thực sự lo lắng vì không biết bắt đầu từ đâu, quản lý sổ sách ra sao", anh Gia Thịnh, chủ cửa hàng thực phẩm đông lạnh tại TP HCM chia sẻ. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều hộ kinh doanh và các startup khi phải đối mặt với các thách thức như hệ thống thuế, hóa đơn điện tử phức tạp hay khó tiếp cận tín dụng do chưa có lịch sử hoạt động.

Ông Ngô Anh Tuấn (Techcombank) cùng bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam trong tọa đàm giải đáp thuế cho hộ kinh doanh. Ảnh: Techcombank

Thấu hiểu những thách thức và cơ hội mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt, Techcombank phối hợp với Cenvi và Fast triển khai chương trình "Thành lập 0 đồng - Sẵn sàng bứt phá cùng Techcombank", kéo dài đến hết tháng 12.

Theo đó, khách hàng được miễn phí toàn bộ gói thành lập doanh nghiệp, bao gồm đăng ký kinh doanh, biển công ty, dấu pháp nhân, tư vấn và hoàn thiện thủ tục thuế, kê khai, báo cáo. Cenvi hỗ trợ tư vấn và trao hồ sơ đăng ký kinh doanh, trong khi Fast tặng phần mềm kế toán, 500 hóa đơn điện tử và 1 năm chữ ký số.

Cenvi tư vấn và trao hồ sơ đăng ký kinh doanh cho khách hàng. Ảnh: Cenvi

Techcombank cũng miễn phí tài khoản số đẹp, phí thường niên và giao dịch cho doanh nghiệp mới. Đặc biệt, chương trình "Một lần chi lương - Ba lợi ích" mang đến nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và nhân viên: giảm 0,5% lãi suất vay, hoàn 3 triệu đồng khi mở thẻ ghi nợ Techcombank Business và tối đa 6 lần trải nghiệm phòng chờ Techcombank Private Lounge.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được miễn phí chuyển tiền quốc tế trong năm đầu, hoàn tiền tới 3,5 triệu đồng khi thanh toán qua POS và QR. Ngân hàng cũng hỗ trợ doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài thông qua gói đặc quyền dành cho nhân viên, gồm vay tín chấp tới 6 lần lương khi nhận lương qua tài khoản Techcombank.

Phòng chờ Techcombank Private Lounge tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Ảnh: Techcombank

Anh Minh Hoàng, nhà sáng lập một startup công nghệ tại Hà Nội, cho biết giai đoạn khởi nghiệp gặp không ít trở ngại do xuất thân từ lĩnh vực kỹ thuật nên thiếu kinh nghiệm xử lý thủ tục pháp lý, quản trị và vận hành doanh nghiệp.

"Nhờ Techcombank, tôi được hỗ trợ toàn diện từ A đến Z: từ hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, sử dụng công cụ kế toán đến tối ưu chi phí giao dịch ngân hàng, giúp tôi tự tin hơn trong bước đầu chinh phục thị trường", anh Hoàng chia sẻ.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc cao cấp Phát triển giải pháp của Techcombank cho biết, gói giải pháp được ra đời với mục tiêu đem giá trị tốt nhất tới khách hàng, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả ngay từ giai đoạn khởi sự.

"Trong dài hạn, Techcombank cam kết đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ và đóng góp vào hành trình xây dựng một Việt Nam năng động, số hóa, hội nhập sâu rộng và phát triển toàn diện", đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Minh Ngọc