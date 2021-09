Techcombank tăng giao dịch kênh điện từ nhờ đầu tư số hóa

Khối lượng, giá trị giao dịch qua kênh điện tử của Techcomank lần lượt tăng 94,5% và 122,5% so với cùng kỳ, nhờ chiến lược đầu tư mạnh cho số hóa.

Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 296,9 triệu giao dịch và gần 4,3 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, Techcombank đã thu hút thêm gần nửa triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng phục vụ lên 8,9 triệu người. Đây là kết quả của việc đầu tư mạnh cho số hóa với tầm nhìn "chuyển đổi ngành tài chính- nâng tầm giá trị sống" mà Techcombank theo đuổi suốt thời gian qua.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank khẳng định: "Công nghệ sẽ dẫn dắt cuộc sống. Người ta thường nghĩ các sản phẩm quản lý tài sản chỉ dành cho người giàu. Tuy nhiên, công nghệ ngày nay cho phép cung cấp các giải pháp này với chi phí thấp hơn, từ đó đại chúng hóa các sản phẩm tài chính phức tạp hơn".

Techcombank là một trong những ngân hàng dẫn đầu về nguồn vốn vững mạnh, năng lực hệ thống thanh toán tốt nhất tại Việt Nam. Trong báo cáo đánh giá của The Asian Banker khi trao giải thưởng "Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam" cho Techcombank, tổ chức này cũng ghi nhận những thành tựu của ngân hàng trong việc xây dựng giải pháp đáp ứng khả năng xử lý thanh toán quy mô lớn cho khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội đồng giám khảo của The Asian Banker cũng đánh giá cao kênh phân phối, sản phẩm, năng lực công nghệ, cũng như nghiệp vụ thực hiện các dịch vụ thanh toán cho khách hàng doanh nghiệp, với quy mô đến 13 triệu giao dịch mỗi ngày.

Để làm được điều đó, Techcombank đã xây dựng hệ thống thanh toán, đối soát 100% tự động cho doanh nghiệp, phối hợp với các công ty Fintech thúc đẩy thanh toán qua ví điện tử, qua cổng trực tuyến để giải quyết bài toán "ùn tắc" trong quy trình xử lý thủ công khi có giao dịch khối lượng lớn.

Nhân viên Techcombank tư vấn cho khách hàng. Ảnh: Techcombank

Không dừng lại ở việc đầu tư công nghệ, sự khác biệt ở Techcombank đến từ sự am hiểu khách hàng. Ngân hàng này phân định rõ từng phân khúc khách hàng và phục vụ có trọng tâm theo nhu cầu. Nhà băng này thành lập riêng Khối Ngân hàng giao dịch, phục vụ các giải pháp thanh toán cho từng phân khúc khác nhau.

Đối với doanh nghiệp lớn, việc quản lý dòng tiền hiệu quả và cần những giải pháp tài chính tổng thể là quan trọng. Vì vậy các giải pháp quản lý dòng tiền trở thành công cụ tài chính thông minh cho nhu cầu vay vốn, thanh toán quốc tế, giao dịch nội địa... giúp doanh nghiệp tính toán phương án và thời gian cho dòng tiền hiệu quả nhất. Ngay việc thanh toán quốc tế nhanh và không tắc nghẽn để chốt đơn hàng cũng giúp tạo lợi thế cho doanh nghiệp, gia tăng giá trị và giảm thiểu vận hành.

"Là doanh nghiệp lớn, phục vụ hơn 12 triệu khách hàng tại Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao các giải pháp của Techcombank. Với sự thấu hiểu mô hình kinh doanh và sự đầu tư hệ thống công nghệ, Techcombank đã giúp giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả vận hành cho các nghiệp vụ tài chính của chúng tôi", đại diện công ty Home Credit - khách hàng của Techcombank chia sẻ.

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, mỗi tiết kiệm về chi phí là điều quan trọng. Theo đó, Techcombank cung cấp các gói giải pháp dịch vụ Business One, Business One Plus. Các gói này giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiết kiệm chi phí và thuẩn tiện chuyển đổi số với ưu đãi lớn như: miễn phí, giảm 50% các loại phí liên quan đến thanh toán trực tuyến trong và ngoài nước.

Trải nghiệm dịch vụ của Techcombank, Công ty CP Kim Khí Miền Trung đánh giá cao những ưu đãi hỗ trợ của ngân hàng dành cho doanh nghiệp. Công ty này ấn tượng với Techcombank khi nhanh chóng triển khai giải pháp giao dịch bằng chữ ký điện tử qua email.

Nhờ việc thấu hiểu khách hàng theo từng hành trình trải nghiệm, các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp của Techcombank bình chọn là "Ngân hàng được yêu thích nhất".

Ông Phan Thanh Sơn, Phó Tổng giám đốc Techcombank, Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch toàn cầu, chia sẻ, trong chiến lược giai đoạn 2021-2025, Techcombank tập trung đầu tư mạnh cho ba trụ cột Số hóa - Dữ liệu - Nhân tài để hiện thực hóa tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống". Nhà băng này sẽ tiếp tục chuyển đổi số, cải tiến quy trình dịch vụ để mang đến hành trình trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng".

Theo tính toán của Vụ Thanh toán, số hóa giúp các ngân hàng tiết kiệm đến 60-70% chi phí. Tuy nhiên, quá trình số hóa là một cuộc chạy đua dài hơi và các ngân hàng cần phải chuẩn bị sẵn sàng sàng đối mặt với những thách thức đang chờ đón để tạo ra những đột phá mới. Đích đến không chỉ là sự tăng trưởng số lượng khách hàng mà là sự hài lòng và những trải nghiệm dịch vụ tài chính.

An Nhiên