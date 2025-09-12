Techcombank Sinh lời tự động giành giải Vàng Stevie Awards

Sinh lời tự động 2.0 của Techcombank được trao giải Vàng hạng mục Sản phẩm thiết kế lấy khách hàng là trọng tâm, tại giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (IBA) 2025.

Kinh doanh Quốc tế (International Business Awards - IBA) là giải thưởng thường niên dành cho các doanh nghiệp do Stevie Awards tổ chức, được giới chuyên môn mệnh danh là "Oscar trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế". Năm 2025 giải thưởng thu hút hơn 3800 đề cử đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, Techcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh về đổi mới sản phẩm và định hướng khách hàng là trọng tâm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng được trao giải Vàng Stevie ở hạng mục sản phẩm Xuất sắc năm 2025 và hai giải Đồng Stevie cho các hạng mục Sản phẩm Ứng dụng AI Xuất sắc nhất và Sản phẩm Dịch vụ Tài chính Xuất sắc.

Bà Maggie Miller, Chủ tịch Stevie Awards, đánh giá các doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng là những điển hình trong việc nỗ lực cải tiến và mang lại giá trị thiết thực hơn cho khách hàng.

Theo đại diện ngân hàng, ý tưởng Sinh lời tự động xuất phát từ thực tế khách hàng luôn có khoản tiền tạm thời nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán, nhưng lãi suất gần như bằng không. Sau 18 tháng nghiên cứu, Techcombank ra mắt phiên bản đầu tiên vào tháng 1/2024 với ba tiêu chí: an toàn, linh hoạt và sinh lời.

Đến năm 2025, nhà băng đã cải tiến sản phẩm lên phiên bản 2.0, cho phép sinh lời trên toàn bộ số dư. Ngân hàng cho biết, để đạt được kết quả này, bên cạnh nền tảng công nghệ, Techcombank còn phát triển thêm các module riêng biệt, với hệ thống thuật toán thông minh nhằm tối ưu và điều chỉnh linh hoạt theo từng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Chủ thẻ có thể chủ động bật Sinh lời tự động trên Techcombank Mobile. Ảnh: Techcombank

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank cho biết, các giải thưởng là sự ghi nhận của quốc tế đối với những giải pháp tài chính của ngân hàng.

"Với cam kết "khách hàng là trọng tâm", Techcombank sẽ liên tục cải tiến, hoàn thiện các giải pháp, mang đến nhiều tính năng, tiện ích cho sản phẩm này, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở từng phân khúc", bà Linh chia sẻ.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank. Ảnh: Techcombank

Tính đến hết quý II/2025, hơn 4,1 triệu khách hàng đã sử dụng Sinh lời tự động, góp phần đưa số dư CASA của Techcombank lên mức cao kỷ lục. Để tri ân khách hàng, ngân hàng triển khai chương trình ưu đãi "Sinh lời trúng lớn" với nhiều quà tặng như: căn hộ Masterise Homes, xe điện VinFast đến iPhone, AirPods và nhiều voucher mua sắm, giải trí... Ngoài ra, khi quy đổi tiền lãi thành U-Point, khách hàng được nhân đôi giá trị để sử dụng trong hệ sinh thái Techcombank Rewards.

Minh Ngọc