Techcombank ra mắt thẻ tín dụng doanh nghiệp hạn mức tới 10 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum, với hạn mức tối đa 10 tỷ đồng, miễn lãi tới 86 ngày, cùng nhiều ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp, ngày 24/1.

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp Loyalty được hưởng đặc quyền miễn lãi tới 86 ngày; với các khách hàng doanh nghiệp khác, thời gian này kéo dài tối đa 68 ngày. Chính sách này giúp doanh nghiệp chủ động điều phối dòng tiền, tối đa hóa hiệu suất sử dụng vốn và linh hoạt hơn trong kế hoạch chi tiêu ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm là hạn mức thẻ tới 10 tỷ đồng, đáp ứng các nhu cầu chi tiêu lớn, phát sinh đột xuất hoặc mang tính mùa vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tức thời và mở rộng quy mô.

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum được thiết kế màu đen sang trọng. Ảnh: Techcombank

Ngoài ra, thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum áp dụng phí chuyển đổi ngoại tệ 1%, phù hợp với các doanh nghiệp có hoạt động thanh toán quốc tế như thương mại, quảng cáo xuyên biên giới, mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp quốc tế tại mạng lưới toàn cầu của đối tác Visa rộng khắp tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bên cạnh chức năng thanh toán, thẻ còn hỗ trợ doanh nghiệp phân quyền chi tiêu, theo dõi giao dịch và đối soát tập trung, góp phần chuẩn hóa quy trình quản trị tài chính, giảm tải công việc kế toán và nâng cao hiệu quả quản lý.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, Đại diện Visa Việt Nam và Lào kỳ vọng sản phẩm mới sẽ góp phần mở rộng các giải pháp thanh toán hiện đại cho doanh nghiệp, hỗ trợ vận hành minh bạch và linh hoạt hơn, đồng thời thúc đẩy kết nối của doanh nghiệp Việt với thị trường toàn cầu, nắm bắt cơ hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm. Ảnh: Techcombank

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Techcombank kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, cho biết việc ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Business Platinum là một dấu mốc trong chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới chuẩn hóa quản trị tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động trong môi trường kinh doanh ngày càng số hóa.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Techcombank kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank. Ảnh: Techcombank

Techcombank hiện phục vụ khoảng 18 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính thông qua mạng lưới giao dịch trên toàn quốc và nền tảng ngân hàng số. Ngân hàng theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống", phát triển các giải pháp tài chính theo mô hình hệ sinh thái, hợp tác với nhiều đối tác trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Nhà băng hiện được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm AA-, đồng thời được xếp hạng Ba3 bởi Moody’s và BB bởi S&P, thuộc nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần có mức xếp hạng tín nhiệm cao tại Việt Nam.

Minh Ngọc