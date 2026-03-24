Techcombank ra mắt chương trình đào tạo cho thế hệ kế cận

Techcombank ra mắt chương trình kiến tạo tư duy và bản lĩnh lãnh đạo cho thế hệ kế cận (The NextX), đồng thời khởi động "Đấu trường AI kinh doanh", dành riêng cho con của khách hàng Techcombank Private và Priority.

Chương trình được khởi động thông qua Lễ ký kết hợp tác giữa Techcombank, Đại học Ngoại thương (FTU) và VBI Academy. Hoạt động này được ngân hàng triển khai trong hai năm qua với các buổi kết nối, tọa đàm và xây dựng tư duy tài chính sớm cho người trẻ, nhằm mở rộng đặc quyền dành cho khách hàng hội viên cao cấp.

Ban tổ chức cho biết, từ năm nay, The NextX không còn là một khóa học đơn lẻ mà được định hướng trở thành một phần trong hệ sinh thái giải pháp quản lý gia sản của Techcombank. Nội dung chương trình được thiết kế theo từng độ tuổi: từ ươm mầm tư duy tài chính, trang bị kỹ năng AI, đến các kỳ thực tập tại tập đoàn lớn và tọa đàm độc quyền về nghệ thuật chuyển giao gia nghiệp, hướng tới phát triển năng lực lãnh đạo và định hình bản sắc cá nhân.

Trong đó, "Đấu trường AI kinh doanh" là hoạt động trọng tâm, tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ vào các bài toán kinh doanh thực tiễn. Người tham gia sẽ trải qua bốn giai đoạn gồm: làm chủ công nghệ, kiến tạo sản phẩm, dẫn dắt chiến lược và đăng quang nhà sáng lập.

Lộ trình chương trình gồm 18 chuyên đề, 8 workshop với chuyên gia và 3 chuyến tham quan thực tế tại các tập đoàn lớn, dưới sự hướng dẫn của hơn 20 cố vấn. Một số nội dung được thiết kế riêng nhằm bổ sung năng lực và tư duy quản trị cho thế hệ kế cận của khách hàng Priority và Private.

Ngoài kiến thức, học viên sẽ được nhận bộ hồ sơ năng lực chuẩn quốc tế để phục vụ xét tuyển các trường đại học danh tiếng và có cơ hội gia nhập mạng lưới 5.000 tài năng trẻ, cùng hệ thống giải thưởng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chương trình bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 19/3.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank, cho biết đây là năm thứ ba ngân hàng triển khai các chương trình dành cho thế hệ trẻ, nhằm trang bị kiến thức nền tảng về tài chính, kinh doanh và kỹ năng ứng dụng AI cho con em của khách hàng cao cấp.

"Bên cạnh việc xây dựng và gia tăng tài sản tài chính, mỗi gia đình đều mong muốn con có đủ hành trang, kiến thức và bản lĩnh để tiếp nối, gìn giữ và phát triển gia sản trong tương lai. Techcombank mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong quản lý tài sản, chuẩn bị thế hệ kế cận vững vàng để phát triển gia sản bền vững", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank. Ảnh: Techcombank

Ở góc độ đối tác đào tạo, bà Jlo Trần - CEO VBI Academy cho biết nền tảng và hệ thống thử thách được thiết kế theo hướng "phát triển tư duy bằng hành động", giúp người tham gia chuyển hóa kiến thức thành năng lực tạo ra giá trị thực, từ làm chủ công cụ AI đến triển khai mô hình kinh doanh.

"Sự hợp tác này không chỉ mang lại giá trị cho các em, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa giáo dục đại học và thực tiễn doanh nghiệp, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong kỷ nguyên số", PGS. TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương (FTU) nhấn mạnh.

Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống", Techcombank theo đuổi chiến lược khách hàng là trọng tâm, cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khoảng 18 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ngân hàng hiện được xếp hạng AA- bởi FiinRatings, Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

Việc đầu tư vào thế hệ kế cận là một phần trong chiến lược dài hạn, hướng tới mở rộng vai trò từ quản lý tài sản sang đồng hành cùng khách hàng trong việc chuẩn bị cho tương lai của gia đình.

Minh Ngọc