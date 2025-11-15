Techcombank phân phối bảo hiểm nhân thọ của Techcom Life

Techcombank ký thỏa thuận trở thành đại lý, bắt đầu phân phối sản phẩm bảo hiểm của Techcom Life từ tháng 12, nhằm tích hợp bảo hiểm vào hệ sinh thái tài chính của ngân hàng.

Thỏa thuận được ký kết ngày 14/11, tại Hà Nội. Theo kế hoạch, từ tháng 12 các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe của Techcom Life sẽ được giới thiệu tại một số chi nhánh của ngân hàng tại Hà Nội và TP HCM, sau đó mở rộng ra toàn hệ thống từ tháng 1/2026.

Đại diện hai đơn vị thực hiện ký kết hợp tác. Ảnh: Techcom Life

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết việc triển khai phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là bước đi quan trọng trong lộ trình hợp tác toàn diện giữa hai bên, nhằm kiến tạo một hệ sinh thái tài chính toàn diện của Techcombank.

"Chúng tôi hướng đến mô hình ‘one-stop financial experience’, nơi khách hàng được đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư trong cùng một hệ sinh thái, vận hành liền mạch trên nền tảng công nghệ và dữ liệu", đại diện Techcombank chia sẻ.

Theo ông, sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và đội ngũ tư vấn sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính - bảo hiểm cho khách hàng, đồng thời góp phần xây dựng thị trường bảo hiểm minh bạch và bền vững hơn.

Về phía Techcom Life, doanh nghiệp cho biết các giải pháp bảo hiểm được phát triển dựa trên năng lực công nghệ, tư duy đổi mới và hiểu biết thị trường, hướng đến việc "may đo" sản phẩm theo nhu cầu của người Việt. Sản phẩm sẽ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng ngân hàng số của Techcombank, cho phép người dùng tra cứu hợp đồng, quản lý quyền lợi và tham gia bảo hiểm chỉ trong vài thao tác. Việc khai thác dữ liệu lớn, phân tích hành vi và sử dụng AI giúp doanh nghiệp xác định nhu cầu cụ thể của từng khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp, qua đó xây dựng mối quan hệ bền vững dựa trên sự tin cậy.

Ông Mukesh Pilania, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcom Life. Ảnh: Techcom Life

Theo ông Mukesh Pilania, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcom Life, khách hàng hiện nay kỳ vọng nhiều hơn một sản phẩm bảo hiểm đơn thuần, mà tìm kiếm một hành trình liền mạch, toàn diện và có giá trị gia tăng. Công nghệ vì vậy trở thành nền tảng giúp Techcom Life thấu hiểu nhu cầu từng người và mang đến sự chủ động hơn cho khách hàng trong hành trình bảo vệ và hoạch định tương lai tài chính.

Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn tại Việt Nam, hiện phục vụ khoảng 17 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua mạng lưới chi nhánh cùng nền tảng ngân hàng số. Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống", ngân hàng ưu tiên hoàn thiện dịch vụ và mở rộng các giải pháp tài chính phù hợp nhu cầu người dùng. Techcombank hiện được xếp hạng tín nhiệm AA- bởi FiinRatings, Ba3 bởi Moody’s và BB bởi S&P.

Techcombank là một trong những ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam. Ảnh: Techcombank

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life), được thành lập bởi Techcombank và các cổ đông, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cho cá nhân và gia đình. Với tầm nhìn "tái kiến tạo ngành bảo hiểm, trao quyền tự chủ tương lai", Techcom Life phát triển các giải pháp đáp ứng ba nhu cầu trọng yếu của người Việt: bảo vệ sức khỏe, đảm bảo nền tảng tài chính và nâng cao chất lượng sống. Doanh nghiệp đặt mục tiêu cải thiện trải nghiệm tham gia bảo hiểm của người dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ trong nước.

Minh Ngọc