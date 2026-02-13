Techcombank được Global Finance vinh danh là Ngân hàng Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2026, ngày 10/2, nhờ năng lực cung cấp các giải pháp quản lý tài sản cho khách hàng.

Theo Global Finance, giải thưởng được trao dựa trên đánh giá về năng lực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, mức độ đa dạng của giải pháp tài chính và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của nhóm khách hàng có giá trị tài sản lớn tại Việt Nam.

Techcombank Private hiện quản lý hơn 428 nghìn tỷ đồng tài sản và nắm giữ trên 50% thị phần phân khúc khách hàng thuộc giới siêu giàu, qua đó trở thành thương hiệu private banking có quy mô và ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.

Đại diện Techcombank nhận giải Ngân hàng Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2026, ngày 10/2. Ảnh: Techcombank

Trụ cột trong mô hình hoạt động của Techcombank Private là đội ngũ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Private (PCRM), những chuyên gia được đào tạo theo chuẩn quốc tế, đóng vai trò tư vấn chiến lược và đồng hành dài hạn cùng khách hàng. Các giải pháp quản lý tài sản được xây dựng trên cơ sở phân tích chuyên sâu, thấu hiểu mục tiêu tài chính, bối cảnh kinh doanh và tham vọng cá nhân của từng người.

Thông qua hệ sinh thái tài chính tích hợp, khách hàng Techcombank Private được tiếp cận danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm ETF, iTracker ETF tổng hợp và các sản phẩm được thiết kế riêng. Những giải pháp này được hỗ trợ bởi năng lực thị trường vốn và môi giới của Techcom Securities, các giải pháp bảo hiểm và hoạch định tài sản từ Techcom Life, cùng cơ hội tiếp cận bất động sản cao cấp và trái phiếu doanh nghiệp từ các tập đoàn lớn trong nước.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng và hội nhập sâu hơn với thị trường tài chính toàn cầu, nhu cầu quản lý tài sản của nhóm khách hàng giàu và có tài sản lớn ghi nhận xu hướng tăng. Cùng với quá trình tích lũy tài sản, các vấn đề như phân bổ đầu tư, quản trị rủi ro và kế thừa tài sản giữa các thế hệ ngày càng được quan tâm.

Bà Nguyễn Vân Linh, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank cho biết, nhóm khách hàng Private Banking của ngân hàng chủ yếu là các nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp và thế hệ kế thừa trong gia đình kinh doanh.

"Nhu cầu của nhóm này không dừng ở sản phẩm đầu tư, họ cần các giải pháp toàn diện, xuyên suốt các giai đoạn tạo lập, bảo toàn, chuyển giao tài sản cho thế hệ sau. Vai trò của chúng tôi là kết nối các chuẩn mực toàn cầu với bối cảnh thị trường Việt Nam," bà Linh cho biết.

Bên cạnh hiệu quả đầu tư, ngân hàng còn chú trọng còn mở rộng sang chất lượng sống và trải nghiệm cá nhân hóa. Techcombank Private triển khai mô hình "Red Carpet Banking Experience", với những đặc quyền như: phòng chờ riêng tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, dịch vụ Global Concierge 24/7 hỗ trợ nhu cầu toàn cầu, cùng chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí tuyển chọn dành cho giới tinh hoa.

Giao dịch viên đang hỗ trợ tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: Techcombank

Song song, chương trình Private Rewards cũng được thiết kế nhằm chuyển hóa các giao dịch tài chính hằng ngày thành ưu đãi về ẩm thực, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Cơ chế chia sẻ điểm thưởng trong gia đình giúp gia tăng sự gắn kết giữa các thế hệ, đồng thời nâng cao giá trị hành trình tài chính chung.

"Giá trị thực sự được tạo ra khi chúng tôi giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và nâng tầm trải nghiệm. Đó là bản chất của private banking hiện đại mà chúng tôi mong muốn đem tới cho khách hàng", bà Linh chia sẻ.

Trong chiến lược quản lý gia sản dài hạn, Techcombank Private xác định Chương trình Quản lý tài chính cho thế hệ tiếp nối là một trụ cột trọng tâm, dựa trên quan điểm việc tạo dựng và gìn giữ tài sản bền vững cần được chuẩn bị xuyên suốt nhiều thế hệ. Chương trình 2026 được thiết kế theo hướng trải nghiệm chuyên sâu, nhằm trang bị cho thế hệ kế thừa của khách hàng Private nền tảng phù hợp với bối cảnh kinh tế tương lai.

Bên cạnh kiến thức tài chính cơ bản, chương trình chú trọng phát triển năng lực lãnh đạo, tinh thần khởi nghiệp và tư duy chiến lược, với điểm nhấn là thử thách kinh doanh xoay quanh chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI), phản ánh những lực lượng đang tái định hình kinh tế và các ngành công nghiệp toàn cầu. Người tham gia được khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, tư duy dựa trên dữ liệu và các mô hình kinh doanh sáng tạo vào tình huống thực tiễn, qua đó nuôi dưỡng chiều sâu tư duy và tinh thần trách nhiệm trong quản trị tài sản.

Thông qua cách tiếp cận này, Techcombank Private hướng tới việc chuẩn bị cho thế hệ kế cận năng lực và trách nhiệm trong quản lý gia sản dài hạn, qua đó bảo đảm sự tiếp nối giá trị gia đình và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong một môi trường ngày càng số hóa.

"Di sản phải được xây dựng qua nhiều thế hệ. Chính vì vậy việc chuẩn bị sớm cho thế hệ kế cận là cách chúng tôi bảo vệ giá trị dài hạn cho mỗi gia đình, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình phát triển", đại diện Techcombank nhấn mạnh.

Minh Ngọc