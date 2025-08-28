Techcombank nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Techcombank được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen nhờ những đóng góp tích cực trong chương trình an sinh trọng điểm Quốc gia, ngày 26/8.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", nhằm đánh giá kết quả sau hơn một năm triển khai và tri ân các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đây là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Sau hơn một năm phát động, chương trình đã xây mới, sửa chữa hơn 334.000 căn nhà, huy động gần 25.000 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công, hoàn thành mục tiêu sớm 5 năm.

Techcombank cùng các doanh nghiệp vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025". Ảnh: Dương Giang

Tại sự kiện, Techcombank được ghi nhận với những đóng góp nổi bật cho an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Ngân hàng đã đóng góp 100 tỷ đồng cùng ngành ngân hàng và cả nước để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh hỗ trợ về tài chính, ngân hàng triển khai nhiều sáng kiến bền vững như trồng rừng, phát hành trái phiếu xanh theo chuẩn ICMA, ra mắt bộ đôi thẻ Techcombank Visa Eco giúp khách hàng theo dõi và bù đắp lượng CO2 phát thải. Ngoài ra, nhà băng còn đầu tư cho các sự kiện thể thao cộng đồng quy mô quốc tế như Marathon Quốc tế TP HCM và Marathon Quốc tế Hà Nội, góp phần lan tỏa lối sống khỏe và tinh thần gắn kết.

Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Techcombank (thứ 3, từ trái sang) đại diện Ngân hàng tham dự và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang

Ông Phạm Quang Thắng, Phó tổng giám đốc Techcombank, cho biết việc tham gia phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là nhóm yếu thế.

"Đồng hành cùng Chính phủ và ngành ngân hàng vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới cũng là mục tiêu và cam kết dài hạn của Techcombank," ông nói.

Đại diện ngân hàng cũng cho biết bằng khen của Thủ tướng là sự ghi nhận cho những đóng góp của ngân hàng, đồng thời cũng tiếp thêm động lực để cán bộ nhân viên ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển bền vững, gắn với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống".

Minh Ngọc