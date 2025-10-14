Techcombank mở rộng ưu đãi tích điểm cho khách hàng

Techcombank tập trung cá nhân hóa ưu đãi thông qua điểm tích lũy U-Point, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chương trình mới của Techcombank với chủ đề "Gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu", triển khai từ tháng 10, tập trung vào việc cá nhân hóa ưu đãi thông qua cơ chế điểm tích lũy U-Point. Theo đó, điểm U-Points được tích lũy qua Techcombank Mobile từ các giao dịch thẻ thanh toán, tín dụng và sẽ mở rộng qua các giao dịch khác. Người dùng có thể quy đổi điểm thưởng thành quà tặng như tiền hoặc các ưu đãi mua sắm, du lịch, ăn uống và dịch vụ cao cấp.

Chương trình mở rộng ưu đãi tích điểm cá nhân của Techcombank. Ảnh: Techcombank

Cụ thể, điểm U-Point được sử dụng thực tế tại hệ thống hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu với 9.000 địa điểm trên toàn quốc như Shopee, Phúc Long, Pharmacity.

Khách hàng Techcombank còn được trải nghiệm liên kết tài khoản với ví OneU, tận hưởng kho quà tặng lớn và nhiều dịch vụ tiện ích như dùng điểm để mua vé sự kiện, trả cước xe bằng U-Point. Toàn bộ quá trình từ tích điểm đến sử dụng voucher đều gói gọn trong giao diện đơn giản của ứng dụng.

Người dùng cũng có thể đổi điểm U-point lấy voucher từ nhãn hàng hoặc tham gia flash deal Grab, Shopee, Phúc Long. Các chương trình flash sale diễn ra vào thứ Tư hàng tuần, deal dành cho nhóm Bạn Bè diễn ra ngày 15 và 30 mỗi tháng, deal Gia Đình vào ngày 14 và 28 mỗi tháng trên ứng dụng OneU. Khách hàng cũng có thể tặng điểm U-Point cho người thân.

Đặc biệt, hội viên Lotusmiles có thể đổi điểm U-Point tích lũy sang dặm Bông Sen Vàng trên OneU với tỷ lệ 297 điểm U-Point tương đương một dặm thưởng Lotusmiles. Với hơn 12 triệu khách hàng sử dụng và hơn 870 triệu điểm thưởng U-Point đã chuyển thành quà tặng, chương trình khách hàng thân thiết Techcombank sẽ tiếp tục mở rộng ưu đãi.

Giao diện ứng dụng Techcombank Mobile, U-Points và ví OneU. Ảnh: Techcombank

Tham gia chương trình, khách hàng được tận hưởng năm giá trị vượt trội: tích điểm mọi lúc mọi nơi, đổi quà ngay với điểm tích lũy, hệ sinh thái đối tác đa dạng, cá nhân hóa theo hạng hội viên và trải nghiệm liền mạch.

Khách hàng chi tiêu càng nhiều qua thẻ, điểm tích lũy càng cao. Theo phân hạng hội viên Techcombank, khách hàng có thể tích tới 25% giá trị giao dịch và tối ưu lợi nhuận bằng cách chọn tính năng đổi một đồng tiền lời bằng hai điểm U-Points. Người dùng còn dễ dàng theo dõi điểm trên Techcombank Mobile và chia sẻ đặc quyền với người thân.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Bán lẻ của Techcombank, cho biết chương trình này gia tăng đặc quyền cá nhân hóa cho từng khách hàng. "Với hệ sinh thái tài chính hàng đầu Việt Nam do Techcombank dẫn dắt cùng các đối tác lớn uy tín, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển chương trình này trở thành một trong những kênh quan trọng để gia tăng ưu đãi trải nghiệm, giúp khách hàng gắn kết người thân", bà Linh khẳng định.

Thanh Thư