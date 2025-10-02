Techcombank lần thứ 6 được trao giải 'Ngân hàng tốt nhất Việt Nam'

Techcombank được Euromoney bình chọn là "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam", lần thứ 6, trong khuôn khổ Lễ trao giải Euromoney Awards for Excellence 2025, tổ chức ngày 1/10.

Sự kiện được tổ chức để vinh danh các ngân hàng có kết quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh vượt trội, cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Năm nay, giải thưởng thu hút hơn 600 doanh nghiệp từ 100 quốc gia, với quá trình đánh giá độc lập và nghiêm ngặt do đội ngũ chuyên gia quốc tế thực hiện.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Louise Bowman, biên tập viên Euromoney, nhận định Techcombank được vinh danh nhờ hiệu quả tài chính nổi bật, quản trị rủi ro vững vàng, đồng thời tăng tốc mạnh mẽ trong chuyển đổi số với hơn 91% giao dịch được thực hiện trên kênh số và hơn 10 triệu người dùng ứng dụng Techcombank Mobile.

Đại diện Techcombank nhận giải tại Lễ trao giải Euromoney Awards for Excellence 2025. Ảnh: Techcombank

Trong hai năm 2024-2025, Techcombank đồng thời được ba tổ chức quốc tế là Euromoney, FinanceAsia và Global Finance trao tặng danh hiệu "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam", trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất cùng lúc nhận được cả ba giải thưởng này.

Nhà băng cũng hai năm liền giữ vị trí "Ngân hàng số 1 Việt Nam" trong bảng xếp hạng "Ngân hàng tốt nhất Thế giới" của Forbes, dựa trên khảo sát độc lập của Statista với sự tham gia của hơn 50.000 người dùng tại 34 quốc gia.

Techcombank tiếp tục giữ vị trí Ngân hàng số 1 tại Việt Nam về Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Equity Index - BEI), theo NielsenIQ công bố quý I/2025; cùng điểm NPS đạt 93%, vượt qua nhiều tên tuổi lớn để xếp thứ 1 toàn ngành.

Tại APAC Stevie Awards 2025, Techcombank là ngân hàng Việt duy nhất hai năm liên tiếp giành giải Vàng cho hạng mục "Sáng tạo tiếp thị đa kênh", cùng nhiều giải thưởng khác cho chiến dịch thương hiệu và đội ngũ marketing.

Đặc biệt, sản phẩm Techcombank Sinh lời tự động 2.0 được Stevie Awards trao một giải Vàng và hai giải Đồng, nhờ khả năng giúp khách hàng quản lý dòng tiền nhàn rỗi tự động, an toàn và linh hoạt ngay trên ứng dụng ngân hàng số.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết các giải thưởng là sự ghi nhận về năng lực dữ liệu, chất lượng đội ngũ nhân sự và chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm của Techcombank.

"Techcombank sẽ liên tục đổi mới, hướng tới dẫn dắt chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới", ông Jens Lotter chia sẻ.

Kết thúc quý II, tổng tài sản của Techcombank đạt hơn 1,038 triệu tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu lần đầu tổng tài sản của ngân hàng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm (CASA) đạt 41,1%, duy trì vị thế cao nhất ngành. Tháng 7 vừa qua, Techcombank được ghi danh trong top 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững tốt nhất thị trường, do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) thực hiện.

Techcombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, hoạt động với tầm nhìn "Thay đổi ngân hàng, thay đổi cuộc sống". Nhà băng hiện phục vụ gần 16,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua nền tảng số, ứng dụng di động và mạng lưới giao dịch trên toàn quốc.

Ngân hàng áp dụng mô hình hệ sinh thái, hợp tác với nhiều đối tác trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm để mở rộng dịch vụ. Techcombank được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đánh giá ở mức AA- (FiinRatings), Ba3 (Moody’s) và BB (S&P).

Minh Ngọc