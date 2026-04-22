Techcombank lãi kỷ lục trong quý I

Techcombank công bố lợi nhuận trước thuế 8.900 tỷ đồng, mức cao nhất từng ghi nhận trong quý I, tăng 22,6% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng đồng thời ở cả thu nhập lãi và dịch vụ.

Theo báo cáo tài chính, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 13.700 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, nhờ sự đóng góp mạnh từ các dòng thu nhập cốt lõi. Trong đó, thu nhập lãi thuần (NII) đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Dù chi phí vốn tăng và cạnh tranh huy động khiến biên lãi thuần (NIM) quý I giảm còn 3,1%, NIM bình quân 12 tháng vẫn được duy trì ở mức 3,7%.

Mảng thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 3.600 tỷ đồng, tăng gần 47% và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, thu từ hoạt động thanh toán và tài trợ thương mại đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 158,6%, phản ánh sự phục hồi của hoạt động giao thương và hiệu quả từ các sản phẩm tài trợ thương mại mới.

Các mảng khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Thu phí dịch vụ thẻ đạt 442,5 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Thu từ dịch vụ ngoại hối đạt 349,3 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ, đánh dấu quý tăng trưởng thứ bảy liên tiếp. Đặc biệt, thu từ phí dịch vụ bảo hiểm, bao gồm sản phẩm hợp tác bảo hiểm (bancassurance) và dịch vụ bảo hiểm của công ty con đạt 429,2 tỷ đồng, tăng 103,4% so với cùng kỳ. Con số này phản ánh sự tăng tốc của mảng bảo hiểm, khi ngân hàng đẩy mạnh triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ngay từ đầu năm 2026.

Ở mảng tín dụng, dư nợ tăng 2,89% so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự dịch chuyển khi tỷ trọng cho vay bất động sản giảm xuống còn 28,9%, lần đầu dưới ngưỡng 30%. Ngược lại, mảng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng trưởng 33% so với cùng kỳ và 6% so với đầu năm, đạt 395.300 tỷ đồng.

Dư nợ lĩnh vực xây dựng tăng mạnh 72%, tập trung vào các dự án hạ tầng, trong khi các lĩnh vực như hàng tiêu dùng nhanh, logistics và viễn thông cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, cho vay tín chấp tăng 159,1% so với cùng kỳ và 14,4% so với đầu năm. Bên cạnh đó, cho vay mua nhà và cho vay ký quỹ lần lượt tăng 6,4% và 2% so với đầu năm.

Về huy động, tiền gửi khách hàng đạt 651.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, một phần dòng tiền dịch chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn. Tuy vậy, tỷ lệ CASA (bao gồm tài khoản sinh lời tự động) vẫn duy trì ở mức 37,9%, góp phần hỗ trợ chi phí vốn của ngân hàng.

Song hành với đà tăng trưởng, Techcombank tiếp tục duy trì hiệu quả vận hành và kỷ luật quản trị rủi ro. Chi phí hoạt động ở mức 3.870 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ nhưng giảm gần 20% so với quý trước, cho thấy nỗ lực kiểm soát chi phí bám sát định hướng chiến lược. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được cải thiện xuống còn 28,3%.

Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 14,2% so với cùng kỳ, còn 935,3 tỷ đồng. Chi phí tín dụng (trượt 12 tháng) duy trì ổn định ở mức 0,6% và ở mức thấp 0.4% sau thu hồi từ nợ đã xử lý bằng dự phòng, phản ánh chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ.

Các chỉ số an toàn tiếp tục được duy trì trong giới hạn quy định. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 80,5%, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 26,9%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 15,2%, tăng so với cuối năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,16%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 129,3%.

Đặc biệt, ngân hàng ghi nhận hơn 63% khách hàng bán lẻ mới được thu hút qua kênh trực tuyến. Số lượng giao dịch điện tử đạt 1,4 tỷ lượt, tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Kết thúc ba tháng đầu năm, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,19 triệu tỷ đồng.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết kết quả quý I phản ánh khả năng thích ứng của ngân hàng trong bối cảnh kinh tế biến động. Theo ông, ngân hàng đang tập trung đa dạng hóa nguồn vốn nhằm củng cố nền tảng thanh khoản và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Techcombank cũng đã ký thỏa thuận tài trợ 200 triệu euro với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) để mở rộng nguồn vốn cho các dự án xanh.

Trong giai đoạn tới, Techcombank sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp trong hệ sinh thái, tăng tốc chuyển đổi số và hướng tới mô hình vận hành dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời duy trì vai trò đối tác tài chính cho phát triển bền vững.

