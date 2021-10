Techcombank lãi hơn 17.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Techcombank đạt gần 17.100 tỷ đồng, lợi thế vốn rẻ duy trì nhờ tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn chiếm gần phân nửa.

Lợi nhuận hợp nhất luỹ kế 9 tháng của Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) theo đó đạt 86% kế hoạch năm.

Tính đến hết tháng 9, dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank tăng gần 16% so với đầu năm lên 321.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dư nợ trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành cũng tăng 25% lên hơn 58.200 tỷ đồng. Huy động khách hàng tăng 14% so với đầu năm đạt gần 316.400 tỷ.

Tại cuối quý III, tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại Techcombank giảm nhẹ so với đầu năm trong khi đó tiền gửi ký quỹ gần gấp 6 lần hồi đầu năm.

Tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ nhưng tiền gửi ký quỹ tăng mạnh nên tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của Techcombank vẫn tăng lên mức 49% - thuộc top cao nhất hệ thống.

Về kết quả kinh doanh riêng quý III, lãi trước thuế của ngân hàng tăng 40% so với cùng kỳ lên 5.560 tỷ nhờ thu lãi thuần, thu dịch vụ tăng tốt. Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng 50% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần tăng 46% lên 19.454 tỷ đồng, lãi thuần từ dịch vụ cũng tăng 28% lên 4.279 tỷ, lãi mua bán chứng khoán đầu tư tăng 48% đạt 1.470 tỷ.

Tổng thu nhập hoạt động tăng 38% trong khi chi phí hoạt động tăng thấp hơn 19%, chi phí dự phòng rủi ro giảm nhẹ 9%. Luỹ kế 9 tháng, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế gần 17.100 tỷ đồng, tăng 60% so cùng kỳ.

Cuối tháng 9, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay ở mức 0,57%, tăng so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ mức 259% cuối quý II xuống còn 184%, tức cứ 100 đồng nợ xấu, ngân hàng dự phòng 184 đồng.

Quỳnh Trang