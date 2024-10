Techcombank lãi 9 tháng 22.800 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22.800 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 37.400 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng lần lượt 33,5% và 28,9% cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) với mức 40,5%, nhờ số dư CASA đạt kỷ lục 200.000 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II tăng ở mức 15,1% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) duy trì là 2,6%.

Khách hàng giao dịch tại chi nhánh của Techcombank. Ảnh: Techcombank

Trong 9 tháng đầu năm, Techcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ tăng trưởng thu nhập lãi và quản trị chi phí hiệu quả. Thu nhập lãi thuần đạt 26.900 tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước. NIM (trượt 12 tháng) duy trì tại 4,3%, tương đương quý trước và cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng 17,1%, đạt 8.300 tỷ đồng. Đặc biệt, phí dịch vụ ngân hàng đầu tư tăng 110,6%, đạt 2.541 tỷ đồng.

Một số hoạt động thu phí khác của ngân hàng cũng có sự gia tăng đáng kể. Trong đó, phí dịch vụ bảo hiểm đạt 594,1 tỷ đồng, tăng 29,8%. Mức tăng này phản ánh sự khác biệt trong sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng của Techcombank khi thị trường chứng kiến niềm tin người tiêu dùng dần quay trở lại.

Cuối tháng 9, tổng tài sản của Techcombank đạt 927.100 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm. Tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm, lên 622.100 tỷ đồng. Tín dụng cá nhân là động lực chính cho sự tăng trưởng này. Ngoài ra, dư nợ khách hàng cá nhân tăng tới 6% so với quý trước.

Tăng trưởng tín dụng cá nhân chủ yếu do mảng cho vay mua nhà, tăng 6,6% so với quý trước và 13,2% so với đầu năm, lên mức 193.600 tỷ đồng. Số dư trả trước hạn vay mua nhà giảm ở mức thấp nhất trong một năm qua.

Tín dụng doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định với 2,9% so với quý trước và 16,3% so với đầu năm, lên 395.100 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của Techcombank tăng nhẹ lên mức 10.600 tỷ đồng nhưng giảm nhẹ trong quý III. Chi phí dự phòng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Vị thế vốn của Techcombank vẫn duy trì với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) 82,2%, tính đến cuối tháng 9 - dưới mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu trong quý III chỉ ở mức nhẹ.

Nhà băng kết thúc 9 tháng đầu năm với hơn 14,8 triệu khách hàng và tiếp tục mở rộng thông qua các nền tảng số và chi nhánh giao dịch.

Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank cho biết ngân hàng có những bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính và bảo hiểm.

Trong đó, TCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế ổn định trong quý III dù có chút giảm so với quý trước đó. Khối lượng trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đạt khoảng 40.000 tỷ đồng và tăng về phân phối.

Việc đầu tư vào công nghệ giúp TCBS cải thiện trải nghiệm khách hàng đáng kể, với hơn 86.400 khách hàng mới trong 9 tháng đầu năm.

Trong quý III vừa qua, Techcombank tổ chức giải Marathon Quốc tế Hà Nội lần thứ ba và nhanh chóng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập, Techcombank triển khai các chương trình xây dựng văn hóa tổ chức, tạo điều kiện cho sự phát triển của nhân sự. Qua đó, ngân hàng đạt nhiều giải thưởng như: giải Bạc - Nhà tuyển dụng xuất sắc tại Stevie Awards; giải Đồng - Thành tựu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nhân sự; Nơi làm việc tốt nhất châu Á (Best Workplaces in Asia).

Ngoài các giải thưởng trong lĩnh vực nhân sự, Techcombank được FiinRatings nâng hạng tín nhiệm lên AA- với triển vọng "ổn định", dựa trên khả năng huy động vốn và thanh khoản.

Thanh Thư