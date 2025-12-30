Techcombank hợp tác Hội tư vấn thuế Việt Nam hỗ trợ hộ kinh doanh

Techcombank phối hợp Hội tư vấn thuế Việt Nam triển khai chương trình truyền thông, chia sẻ và tư vấn kiến thức thuế cho cộng đồng hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Lễ ký kết hợp tác được tổ chức ngày 27/12. Theo thỏa thuận, Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) sẽ tham gia với vai trò cố vấn chuyên môn, đồng hành cùng Techcombank trong việc xây dựng và truyền tải các nội dung thông tin thuế bảo đảm tính chính xác, cập nhật và phù hợp với đặc thù hoạt động của hộ kinh doanh trên toàn quốc. VTCA có hơn 17 năm hoạt động, quy tụ đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực chính sách và thực hành thuế, đồng thời có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức.

Về phía Techcombank, ngân hàng triển khai chuỗi hoạt động tư vấn và truyền thông đa kênh, gồm các bài viết hướng dẫn trên website, ấn phẩm thông tin, cổng hỏi - đáp về thuế, podcast phối hợp với cơ quan báo chí, các sự kiện tư vấn trực tiếp tại địa phương, đồng thời đào tạo đội ngũ quan hệ khách hàng nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận thông tin và giải pháp phù hợp.

Đại diện hai đơn vị bắt tay trong lễ ký hợp tác ngày 27/12. Ảnh: Techcombank

Hoạt động hợp tác diễn ra trong bối cảnh chính sách thuế đối với hộ kinh doanh có nhiều thay đổi từ năm 2026. Theo quy định mới, hơn 5 triệu hộ kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai theo doanh thu hoặc thu nhập thực tế. Hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền kết nối cơ quan thuế. Đồng thời, Quốc hội đã thông qua quy định nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng mỗi năm, áp dụng từ năm 2026.

Những thay đổi này được đánh giá là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Trong bối cảnh đó, nhu cầu được hướng dẫn, tư vấn và đồng hành có hệ thống của hộ kinh doanh ngày càng rõ nét, không chỉ ở khía cạnh tuân thủ nghĩa vụ thuế mà còn trong quá trình nâng cao năng lực quản trị, vận hành và tiếp cận các công cụ tài chính, số hóa.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam phát biểu tại lễ ký hợp tác. Ảnh: Techcombank

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, cho rằng hộ kinh doanh cần được hỗ trợ thực chất để từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp, qua đó đóng góp hiệu quả hơn cho nền kinh tế.

"Chúng tôi sẽ đồng hành cùng Techcombank, đảm bảo nội dung tư vấn chính xác, thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo hướng minh bạch và bền vững, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới", bà Cúc chia sẻ.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp, Techcombank khẳng định việc hợp tác là bước đi chiến lược trong hành trình hỗ trợ hộ kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi. Ngân hàng sẽ cung cấp các giải pháp tài chính và số hóa nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh, đồng thời tiếp tục khai thác lợi thế công nghệ và mạng lưới đối tác để đồng hành dài hạn cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên hành trình phát triển bền vững.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp Techcombank. Ảnh: Techcombank

Trước đó, Techcombank đã chủ động phối hợp cùng cơ quan thuế tại nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các chương trình tuyên truyền, hội thảo và hướng dẫn thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận chính sách thuế mới.

Song song, ngân hàng phối hợp với các đối tác triển khai bộ giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, gồm miễn phí ba tháng tư vấn, kê khai và nộp báo cáo thuế; miễn phí một năm phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử; cùng hỗ trợ thủ tục đăng ký doanh nghiệp và phần mềm kế toán trị giá gần 9 triệu đồng.

Đồng thời, Techcombank còn cung cấp các giải pháp tài chính số hiện đại như thu hộ qua QR Code, SmartPOS, SoftPOS, kết nối tài khoản với eTax Mobile để nộp thuế thuận tiện và đúng thời hạn, giải pháp vay tín chấp ShopCash, ShopCredit với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, đáp ứng nhu cầu vốn của các hộ kinh doanh.

Minh Ngọc