Techcombank hỗ trợ khách hàng nhận tiền mừng 2/9

Techcombank kết nối ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), hỗ trợ người dân nhận 100.000 đồng tiền chi trả an sinh xã hội dịp Quốc khánh.

Ngân hàng thông báo cập nhật tính năng đặc biệt này trong bối cảnh Chính phủ triển khai các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong đó có chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt.

Toàn bộ thao tác liên kết được thực hiện đơn giản, nhanh chóng trên điện thoại, an toàn nhờ công nghệ xác thực sinh trắc học từ VNeID và Techcombank Mobile, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế.

"Quà 2/9 năm nay và các khoản trợ cấp an sinh trong tương lai sẽ được chuyển khoản đến đúng người nhận ngay sau khi yêu cầu kết nối được phê duyệt. Không còn rào cản địa lý hay thủ tục hành chính phức tạp, người dân nhận tiền trực tiếp trên tài khoản Techcombank mà không cần đến các điểm giao dịch truyền thống hay chi nhánh ngân hàng, qua đó tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch tiền mặt", thông báo có đoạn.

Cụ thể, khách hàng đã có tài khoản Techcombank và ứng dụng VNeID định danh mức 2 có thể thực hiện theo ba bước:

Bước 1: đăng nhập VNeID, chọn mục "An sinh xã hội", chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: chọn ngân hàng Techcombank và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên VNeID.

Bước 3: xác nhận và gửi yêu cầu.

Ba bước liên kết tài khoản hướng an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản Techcombank.

Nếu chưa có tài khoản Techcombank, người dân chỉ mất một phút để mở bằng cách tải Techcombank Mobile từ kho ứng dụng App Store/CH Play hoặc truy cập, nhấn chọn "Tôi là khách hàng mới" và làm theo hướng dẫn.

Nhằm đồng hành Chính phủ lan tỏa niềm vui nhân đại lễ 2/9, mỗi tài khoản mở mới và liên kết VNeID từ ngày 1/9 đến 25/9 sẽ nhận thêm 100.000 đồng (được cộng vào tài khoản trong ba ngày làm việc, kể từ thời điểm kết thúc chương trình).

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank nhấn mạnh: "Triển khai nhanh tính năng liên kết VNeID, hỗ trợ khách hàng tiếp cận các tiện ích và dịch vụ an sinh xã hội dễ dàng, nhất là lễ Quốc khánh là cách chúng tôi hiện thực hóa cam kết ‘mang đến trải nghiệm ngân hàng số vượt trội’, chung tay Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia".

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục nâng cao giá trị cho khách thông qua chương trình Techcombank Sinh lời tự động - giải pháp cho phép số dư trong tài khoản thanh toán sinh lời hàng ngày với lợi suất đến 4,4% mỗi năm.

Theo đó, dù chỉ một ngày, mỗi số dư của khách - tiền lương, tiền chờ chi trả học phí, thanh toán nhập hàng, đầu tư - đều được hưởng lợi suất tối ưu mà vẫn có thể chi tiêu linh hoạt: giao dịch rút tiền, thanh toán vào bất kỳ lúc nào, không cần chia ngăn tiết kiệm, chuyển khoản thủ công, không yêu cầu số tiền tối thiểu. Lợi nhuận được tích lũy mỗi ngày và thanh toán vào mỗi cuối tháng, mọi người có thể chọn nhận tiền về tài khoản hoặc quy đổi sang U-Point với giá trị gấp đôi để nhận hoàn tiền hoặc đổi các voucher ăn uống, mua sắm giá trị...

Sau hai năm ra mắt, Techcombank Sinh lời tự động hút gần 4 triệu người tham gia. Mọi cá nhân có thể bật chương trình này trên ngân hàng số Techcombank Mobile.

Với chiến lược " khách hàng là trọng tâm", Techcombank hiện cung cấp đa dạng giải pháp tài chính, dịch vụ ngân hàng cho 15,4 triệu người, gồm khách cá nhân lẫn doanh nghiệp, thông qua mạng lưới, điểm giao dịch khắp cả nước lẫn nền tảng số.

Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt phần nào tạo khác biệt cho Techcombank. Đơn vị từng đoạt giải "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" trong một năm, bởi ba tổ chức lớn Euromoney, Global Finance và FinanceAsia. Nhà băng được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm AA-, Moody’s đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là ba3 và S&P xếp hạng BB-. Trên HoSE, mã chứng khoán Techcombank là TCB.

Đông Vệ