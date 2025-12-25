Techcombank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức nộp thuế

Techcombank tư vấn thủ tục kê khai thuế, cung cấp công cụ số, ưu đãi phí, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức nộp thuế theo đúng quy định.

Ngày 10/12, Quốc hội thông qua quy định mới về thuế đối với hộ kinh doanh, trong đó xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế là 500 triệu đồng một năm và xóa bỏ hoàn toàn hình thức thuế khoán, áp dụng từ năm 2026. Quy định này được đánh giá là bước chuyển quan trọng nhằm tăng tính minh bạch, công bằng trong quản lý thuế, đồng thời thúc đẩy hộ kinh doanh vận hành theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Tuy nhiên, trước lộ trình chuyển đổi, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn lo ngại về chi phí chuyển đổi, kỹ năng sử dụng phần mềm cũng như thời gian thực hiện thủ tục.

"Tôi chưa quen dùng phần mềm, lại sợ phát sinh thêm chi phí. Nếu được hướng dẫn cụ thể và có công cụ hỗ trợ, tôi sẽ yên tâm hơn để tập trung bán hàng", chị Hoàng Lan, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội chia sẻ.

Tiểu thương tập làm quen với máy bán hàng, xuất hóa đơn điện tử. Ảnh: Techcombank

Trong khi đó, anh Hoàng Vượng, đại diện một cửa hàng thực phẩm tại TP HCM, cho hay đã nhập hàng Tết từ trước, nhưng chưa đáp ứng đủ hóa đơn đầu vào như yêu cầu của cơ quan chức năng.

"Chúng tôi trước giờ không quen với việc chuẩn hóa sổ sách kế toán mà chỉ ghi thủ công nên rất cần có đơn vị hỗ trợ tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán để an tâm kinh doanh trong dịp cao điểm cuối năm", anh Vượng nói.

Trước bối cảnh đó, Techcombank đã triển khai gói giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức nộp thuế, tập trung vào ba nhóm chính gồm tư vấn - công cụ số - hỗ trợ chi phí.

Cụ thể, ngân hàng miễn phí ba tháng dịch vụ tư vấn, kê khai và nộp báo cáo thuế; hỗ trợ một năm phần mềm bán hàng, chữ ký số và 2.000 hóa đơn điện tử. Với những hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, Techcombank hỗ trợ miễn phí thủ tục đăng ký và phần mềm kế toán, với tổng giá trị gần 9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cung cấp các giải pháp tài chính số như thu hộ qua QR Code, SmartPOS, SoftPOS, kết nối tài khoản với ứng dụng eTax Mobile nhằm hỗ trợ nộp thuế đúng hạn. Các gói vay tín chấp như ShopCash, ShopCredit cũng được triển khai để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.

Không chỉ dừng ở việc cung cấp công cụ, Techcombank còn phối hợp với cơ quan thuế tại nhiều địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền, hội thảo trực tiếp, hướng dẫn hộ kinh doanh làm quen với quy trình kê khai và sử dụng phần mềm.

Hội nghị Techcombank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số và tiếp cận tài chính 2025. Ảnh: Techcombank

Theo ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp Techcombank, ngân hàng xác định vai trò đồng hành lâu dài với hộ kinh doanh, không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ công cụ và kiến thức, giúp khách hàng từng bước xây dựng mô hình kinh doanh minh bạch và bền vững.

Ở góc độ chuyên gia, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cho rằng việc chuyển sang kê khai theo doanh thu thực tế không chỉ đảm bảo công bằng trong nghĩa vụ thuế mà còn giúp hộ kinh doanh hình thành thói quen quản lý sổ sách, hóa đơn điện tử. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận tín dụng và từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp trong tương lai.

Hộ kinh doanh được phổ biến kiến thức tại hội nghị tại phường Tân Mỹ. Ảnh: Techcombank

Thực tế, trong quá trình chuyển đổi, hộ kinh doanh nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía. Ngành thuế đang triển khai chiến dịch "60 ngày vàng" với các chương trình tập huấn miễn phí trực tiếp và trực tuyến, hướng dẫn kê khai, lập hóa đơn điện tử, đồng thời thiết lập các điểm hỗ trợ và đường dây tư vấn tại địa phương.

"Trước đây nghe đến thuế là tôi thấy rất phức tạp, nhưng khi được cán bộ thuế và ngân hàng hướng dẫn trực tiếp, tôi mới hiểu việc kê khai không khó như mình nghĩ", chị Lan nói. Đồng quan điểm, anh Hoàng Minh, chủ quán cà phê tại Đà Nẵng cũng cho biết, nhờ được hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ cài đặt phần mềm, cửa hàng nhà anh đã có thể chủ động kê khai thuế, qua đó hình thành lịch sử kinh doanh minh bạch hơn, thuận lợi khi tiếp cận vốn ngân hàng để nhập thêm hàng hóa Tết.

Với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, ngành thuế và các tổ chức tài chính, nhiều hộ kinh doanh kỳ vọng sẽ thích ứng thuận lợi với phương thức nộp thuế mới, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo từ năm 2026.

Minh Ngọc