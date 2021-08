Techcombank hỗ trợ chống dịch và đẩy mạnh kinh doanh

Trong 8 tháng năm nay, Techcombank đã ủng hộ 153 tỷ đồng cho các chương trình phòng chống Covid-19 và đảm bảo ngân hàng hoạt động thông suốt phục vụ người dân.

Tiếp sức tuyến đầu chống dịch

Thời gian qua, Techcombank ưu tiên đồng hành cùng Chính phủ, người dân vượt qua thách thức, với mục tiêu "không một ai bị bỏ lại phía sau". Cuối tháng 7 đầu tháng 8, ngân hàng này đã triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp các trang thiết bị y tế thiết yếu cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 đến các bệnh viện tại Cần Thơ, tổng trị giá 50 tỷ đồng.

Techcombank đã trao 80 tỷ đồng ủng hộ đến các chương trình phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc, ủng hộ 2 tỷ đồng đến Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để tăng cường nguồn lực chống dịch, và hỗ trợ 25 tỷ cho công tác an sinh xã hội.

Ông Phạm Quang Thắng - Phó tổng giám đốc Techcombank (ngoài cùng bên trái hàng đầu), đại diện ngân hàng ủng hộ 60 tỷ đồng cho Quỹ vaccine. Ảnh: Techcombank.

Cán bộ nhân viên của Techcombank phát động nhiều chương trình thiện nguyện và ủng hộ 6 tỷ hỗ trợ vật phẩm y tế đến bệnh viện tuyến đầu, cung ứng nhu yếu phẩm cho người lao động mất kế sinh nhai tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP HCM, Cần Thơ, Đồng Nai...

"Chúng tôi mong rằng, những hỗ trợ kịp thời của Techcombank sẽ tăng cường thêm nguồn lực để đồng hành cùng y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid tốt hơn nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường", ông Phạm Quang Thắng - Phó tổng giám đốc Techcombank.

Theo đại diện Techcombank, nhờ tăng cường thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa kinh doanh hiệu quả, tổng thu nhập hoạt động nửa đầu năm nay tăng trưởng 52,1% với cả thu nhập từ lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ đều tăng trưởng hai chữ số. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt mức 46,1% và 3,7%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý theo Basel II là 15,2%, cao hơn gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II.

Tăng cường số hóa đảm bảo tăng trưởng

Ông Jens Lottner - Tổng giám đốc Techcombank đánh giá kết quả hoạt động trong hai quý đầu năm của Techcombank được cộng hưởng tích cực từ đà phục hồi của nền kinh tế từ quý IV năm trước. Thu nhập từ lãi vẫn là động lực dẫn dắt tăng trưởng với nhu cầu tín dụng trong 6 tháng đầu năm duy trì ổn định. Tập khách hàng mở rộng với nhu cầu gắn kết, sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày càng cao giúp ngân hàng gia tăng đáng kể thu nhập từ phí.

"Chúng tôi tiếp tục tin tưởng về tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế trong trung và dài hạn, tuy nhiên Covid-19 có thể sẽ tạo ra khó khăn, thách thức cho một số khách hàng", Tổng giám đốc Techcombank nhận định.

Từ sự gia tăng các tiện ích trên ngân hàng số, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn của Techcombank vẫn tiếp tục duy trì mức 46,1% trong nửa đầu năm, không thay đổi so với cuối năm 2020. Số dư tiền gửi không kỳ hạn tăng 55,1% trong vòng 12 tháng vừa qua và đạt 133.400 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngân hàng này đã thu hút thêm gần nửa triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng phục vụ lên 8,9 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong nửa đầu năm 2021 lần lượt đạt 296,9 triệu giao dịch (tăng 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 4,3 triệu tỷ đồng (tăng 122,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong bối cảnh đại dịch còn diễn biến phức tạp, Techcombank tiếp tục hoàn chỉnh nền tảng công nghệ số hóa, bao gồm khai thác tốt nhất nền tảng công nghệ mới trên điện toán đám mây, tối ưu hóa nền tảng cơ sở dữ liệu lớn như Big Data, Data lake và AI.

"Việc nâng cấp nền tảng công nghệ sẽ giúp chúng tôi gia tăng các tiện ích trên các kênh số hóa nhằm đảm bảo thông suốt, liên tục các hoạt động tài chính và dịch vụ đến khách hàng, ngay cả trong điều kiện hạn chế đi lại, giao dịch tại quầy", ông Jens Lottner nhấn mạnh.

Thảo Miên