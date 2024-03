Techcombank hai năm liên tiếp là 'Nơi làm việc xuất sắc'

Techcombank năm thứ hai liên tiếp được trao tặng chứng nhận toàn cầu "Nơi làm việc xuất sắc" với kết quả khảo sát đạt tỷ lệ 94%, tăng 7% so với 2022.

Bên cạnh đó, so với tỷ lệ khảo sát về Nơi làm việc xuất sắc tại Việt Nam đạt 53%, tỷ lệ khảo sát tại Techcombank cũng đạt tỷ lệ vượt trội trên cả năm yếu tố theo chứng nhận.

Theo đó, chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc" là kết quả phân tích dữ liệu từ các cuộc khảo sát trực tuyến, dựa trên phản hồi tích cực của người lao động, dựa trên những yếu tố chính như: tín nhiệm (Credibility); tôn trọng (Respect); công bằng (Fairness); gắn bó (Camaraderie) và tự hào (Pride).

Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 94% nhân viên đánh giá Techcombank là nơi làm việc làm việc tuyệt vời. 95% nhân viên làm việc tại đây chia sẻ, họ được chào đón khi gia nhập tổ chức, cũng như sẵn sàng lan tỏa niềm tự hào với người khác về công việc tại Techcombank.

Không gian làm việc của nhân sự Techcombank. Ảnh: Techcombank

Bà Nikki Đặng Mỹ Quyên - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực cho biết: "Chứng nhận toàn cầu Best places to work, với tỷ lệ đồng thuận đến 94%, khẳng định những nỗ lực của Techcombank trên hành trình hơn 30 năm đầu tư vào nhân tài, tạo dựng môi trường và văn hóa làm việc - nơi nhân viên được trao quyền để phát huy trọn vẹn tiềm năng".

Ngoài ra, giải thưởng cũng là tiền đề để nhà băng hướng tới giải thưởng Best Workplaces in Vietnam - Asia 2024 vào quý III năm 2024.

Trong suốt hành trình 30 năm, Techcombank đầu tư vào nhân tài, kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng văn hóa tổ chức với rất nhiều sáng kiến nhằm nâng cao trải nghiệm của nhân viên và đảm bảo chế độ đãi ngộ cùng phúc lợi cạnh tranh.

Cụ thể, trong năm 2023, các chương trình nâng cao năng lực như Nhân tài chủ chốt (Key Talent Program), TechcomLEAP, TechcomRise... đã được Techcombank triển khai đồng bộ, nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo tương lai dẫn dắt ngân hàng cũng như tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân được phát huy tối đa năng lực của mình.

Cùng với đó, Techcombank tổ chức chiến dịch Overseas Talent Roadshow năm 2023 tại Singapore, Anh, Australia và Mỹ, nhằm tuyển dụng nhân tài người Việt quốc tế về nước, tham gia hành trình chuyển đổi của Techcombank. Các nhân sự xuất sắc người Việt tại nước ngoài, khi gia nhập Techcombank, sẽ được tạo điều kiện để kế thừa và phát triển những kinh nghiệm và kỹ năng quốc tế sẵn có cho sự phát triển chung của ngân hàng, cũng như góp phần vào sự thịnh vượng của quốc gia.

Năm 2024 cũng là năm đầu tiên Techcombank ra mắt chuỗi Leadership Podcast The Pioneer (Podcast Người tiên phong) nhằm chia sẻ những hiểu biết về thị trường, và thúc đẩy ý thức cộng đồng giữa các bên trong ngành. Chuỗi podcast là những câu chuyện thật, được chia sẻ dưới góc nhìn thành công của những lãnh đạo và các nhân sự tài năng của ngân hàng.

Bên cạnh những chế độ phúc lợi được cá nhân hóa theo từng phân khúc cán bộ nhân viên, Techcombank đem đến nhiều giải pháp tài chính tối ưu dành cho nhân sự. Trong đó, giải pháp "Rent to Own – An cư từ thử tới thật" nhằm giảm thiểu áp lực tài chính cho cán bộ nhân viên trong quá trình ổn định cuộc sống, góp phần giúp người lao oddongj an tâm cống hiến, thúc đẩy sự gắn kết và giữ chân nhân tài.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam. Nhà băng hiện cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho 13,4 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số. Ngân hàng được niêm yết trên HoSE với mã chứng khoán TCB.

Thảo Vân