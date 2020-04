Techcombank giữ chuỗi tăng trưởng doanh thu 18 quý

Doanh thu quý một Techcombank tăng 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo chuỗi tăng trưởng 18 quý liên tiếp bất chấp khó khăn Covid-19 đem đến.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý một với doanh thu đạt 6.030 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ba tháng đầu năm, Techcombank có thêm hơn 250.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên gần 8 triệu. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ e-banking tăng 79,9% so với mức 60,4% cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử trong quý một lần lượt đạt 78 triệu giao dịch (tăng 149%) và 1.136 nghìn tỷ đồng (tăng 113%).

Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn bộ chi nhánh và cây ATM của Techcombank vẫn hoạt động xuyên suốt, phục vụ khách hàng. Ngân hàng triển khai nghiêm ngặt các biện pháp an toàn bảo vệ khách giao dịch và nhân viên. Bên cạnh đó nhà băng này có gói hỗ trợ toàn diện cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Techcombank tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu về vị thế vốn, với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối kỳ theo Basel II đạt 16,6%, cao gấp đôi so với mức quy định. Đồng thời, chi phí dự phòng của quý 1 tăng lên 772 tỷ đồng so với mức dự phòng 167 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái, là kết quả việc thận trọng, chủ động trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu.

Phòng giao dịch tại Techcombank.

Lợi nhuận trước thuế 3.121 tỷ, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2019. Sau thuế, khoản lãi tăng 19,8% ở mức 2.506 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của Techcombank trong 12 tháng gần nhất đạt 3%.

Cũng trong quý một, thu nhập lãi thuần 4.212 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 862 tỷ đồng, tăng 73,1% với đóng góp đáng kể từ mảng bảo lãnh phát hành trái phiếu. Hầu hết các chỉ số liên quan đến cân đối kế toán, thanh khoản và vốn, chất lượng tải sản của nhà băng này đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo đó, tổng tài sản đạt 391,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng là 265,4 nghìn tỷ, tăng 22,5%. Trong khi nợ xấu của nhiều nhà băng tăng mạnh, tỷ lệ này của Techcombank giữ ở mức 1,1%...

Phong Vân