Techcombank giành 3 giải tại Stevie Awards 2026

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vượt qua hơn 1.000 đề cử, giành một giải Vàng và hai giải Bạc tại Stevie Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2026.

Techcombank là đại diện Việt Nam duy nhất nhận ba giải thưởng về thương hiệu và marketing, gồm: giải Vàng hạng mục Đổi mới trong phát triển thương hiệu (Innovation in Brand Development), hai giải Bạc cho Đổi mới trong marketing đa kênh (Innovation in Cross-Media Marketing) và Đổi mới trong marketing dựa trên mục đích (Innovation in Purpose-Driven Marketing).

Theo bà Maggie Miller, Chủ tịch Giải thưởng Stevie Awards, mùa giải lần thứ 13 ghi nhận sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng đề cử. Các đơn vị chiến thắng thể hiện được khả năng thích ứng, thiết lập được tiêu chuẩn mới cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Techcombank được vinh danh tại các hạng mục quan trọng nhờ cách tiếp cận nhất quán trong chiến lược thương hiệu, đặt trọng tâm vào mô hình xây dựng thương hiệu dựa trên mục đích (purpose-led branding). Thay vì chỉ truyền thông sản phẩm, ngân hàng triển khai các chiến dịch gắn với những vấn đề xã hội và nhu cầu thực tế của khách hàng, qua đó mở rộng độ phủ và gia tăng mức độ gắn kết với công chúng.

Techcombank là đại diện Việt Nam duy nhất nhận ba giải thưởng tại Stevie Awards 2026. Ảnh: Techcombank

Các giải thưởng cũng phản ánh hiệu quả của hệ thống marketing đa kênh, khi Techcombank duy trì sự hiện diện đồng bộ trên nhiều nền tảng, từ truyền thông đại chúng đến kênh số, đảm bảo thông điệp xuyên suốt và dễ nhận diện. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào dữ liệu và công nghệ giúp cá nhân hóa trải nghiệm, nâng cao hiệu quả tiếp cận và tương tác với khách hàng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp ngân hàng được vinh danh tại hệ thống giải thưởng này - sân chơi ghi nhận các sáng kiến đổi mới trong kinh doanh và tiếp thị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mùa giải năm nay thu hút hơn 1.000 hồ sơ tham dự, được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu.

Theo đánh giá của NielsenIQ, Techcombank dẫn đầu Chỉ số Sức khỏe Thương hiệu (Brand Equity Index - BEI) trong ngành ngân hàng. Đây là chỉ số phản ánh mức độ nhận biết, tin tưởng và ưu tiên lựa chọn của khách hàng, những yếu tố cốt lõi trong các tiêu chí chấm điểm của giải thưởng.

Việc kết hợp giữa chiến lược thương hiệu rõ ràng, triển khai marketing hiệu quả và nền tảng công nghệ hỗ trợ trải nghiệm khách hàng được xem là các yếu tố then chốt giúp Techcombank đạt điểm số cao và được vinh danh tại Stevie Awards năm nay.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank cho biết việc được vinh danh ba giải thưởng tại Stevie Awards năm nay, cùng vị trí dẫn đầu Chỉ số Sức khỏe Thương hiệu trong hai năm liên tiếp, phản ánh định hướng nhất quán của Techcombank trong việc xây dựng thương hiệu khác biệt.

"Với tinh thần 'Be Greater', chúng tôi hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng, đồng thời nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ khu vực và quốc tế", bà nói.

Song song hoạt động thương hiệu, Techcombank tiếp tục triển khai các sáng kiến cộng đồng quy mô lớn. Ngân hàng đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank lần thứ 8 và Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank lần thứ 4, thu hút hơn 36.000 vận động viên từ 80 quốc gia. Trong đó, giải tại TP HCM ghi nhận hơn 23.000 người tham dự, trở thành một trong những sự kiện chạy bộ quy mô lớn tại Việt Nam.

Trong năm 2025, Techcombank đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức cuộc thi trí tuệ nhân tạo "A.I thực chiến" - lần đầu được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, với sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị, trong đó có Techcombank.

Cuộc thi là một phần trong chuỗi hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hướng tới phát hiện và phát triển nguồn nhân lực AI trẻ. Với định hướng tổ chức thường niên, chương trình góp phần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo theo hướng "Make in Vietnam", đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh phát triển mới.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu Techcombank đạt khoảng 1,6 tỷ USD, tăng 7 bậc trong bảng xếp hạng ASEAN 500, từ vị trí 49 lên 42 trong một năm. Kết quả này củng cố vị thế của ngân hàng trong nhóm thương hiệu tài chính hàng đầu khu vực, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Minh Ngọc