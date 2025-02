Techcombank đứng đầu 'Bảng xếp hạng thương hiệu 2024'

Ngân hàng liên tục góp mặt trong top 5 xếp hạng hàng tháng suốt 9 tháng, ba lần dẫn đầu trong ngành ngân hàng nhờ các chiến lược, hoạt động sôi nổi.

YouNet Media, công ty chuyên về nền tảng và dịch vụ phân tích dữ liệu mạng xã hội và thương mại điện tử tại Việt Nam, vừa công bố "Bảng xếp hạng thương hiệu dẫn đầu năm 2024 - YMI Brand of the year 2024".

Theo đó, ở ngành ngân hàng, Techcombank dẫn đầu với 9 tháng trong năm 2024 đều nằm trong "Top 5 YMI Brand of the month", với ba lần đạt vị trí thứ nhất toàn ngành hàng. Hoạt động nổi bật nhất trong năm của Techcombank là nhà tài trợ Kim cương cho chương trình truyền hình và concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Tiếp theo, thương hiệu còn tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá tính năng "Sinh lời tự động", livestream "Nghe chuyện bên lề - Hiểu chuyện sinh lời"; giới thiệu MV quảng cáo Tiến tới ước mơ của Soobin Hoàng Sơn. Đơn vị còn tổ chức các chương trình tương tác như: trúng thưởng "Săn vé Anh Tài" và thử thách "Phiêu ngay nhịp điệu sinh lời - Nhận ngay đặc quyền gặp mặt Anh Tài".

Bên cạnh đó, Techcombank tổ chức các giải chạy quy mô lớn "Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank" và "Marathon quốc tế Hồ Chí Minh Techcombank". Thương hiệu cũng triển khai chuỗi bài đăng quảng bá thẻ thanh toán Techcombank Visa Eco và chương trình "Techcombank Rewards". Trong năm 2024, ngân hàng ghi nhận 3/4 chỉ số (Buzz Score, Sentiment Score và Audience Scale Score) dẫn đầu toàn ngành hàng.

Nhân viên và khách hàng tại một chi nhánh Techcombank. Ảnh: Techcombank

Xếp sau Techcombank, VPBank đứng vị trí số hai với 11 trên 12 tháng đều nằm trong To 5 "YMI Brand of the month". Ngân hang ACB đứng vị trí thứ ba, VIB giữ vị trí thứ tư và cuối cùng là BIDV. Đại diện YouNet Media cho biết các ngân hàng trong Top 5 bảng xếp hạng đều thể hiện sự nỗ lực trong việc xây dựng thương hiệu và kết nối với khách hàng trên nền tảng số. Sự sáng tạo trong chiến lược truyền thông, các chiến dịch tương tác hiệu quả và cam kết mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng giúp họ gặt hái thành công, đẩy mạnh thương hiệu.

Hệ thống bảng xếp hạng Thương hiệu YMI được YouNet Media ra mắt từ năm 2019, với mục tiêu tạo ra bộ tiêu chuẩn đo lường bằng góc nhìn mới trong việc đánh giá và xếp hạng mức độ hoạt động hiệu quả của thương hiệu, chiến dịch. Bảng xếp hạng cung cấp kết quả trung lập, khách quan về đánh giá hiệu suất hoạt động của các thương hiệu theo từng ngành hàng trên mạng xã hội.

Thứ hạng thương hiệu trong bảng xếp hạng là kết quả tổng hòa của các chỉ số "Brand Mention Score" (hệ số của lượng thảo luận có nhắc đến thương hiệu), "Sentiment Score" (hệ số giữa thảo luận tích cực và tiêu cực), "Buzz Score" (hệ số của tổng lượng thảo luận về thương hiệu) và "Audience Scale Score" (lượng người dùng thực tế tạo nên thảo luận). Các thương hiệu xuất hiện trong bảng xếp hạng đều phải đáp ứng tiêu chí đạt chỉ số "Sentiment" dương.

Bảng xếp hạng "YMI Brand of the Year 2024" công bố Top 5 thương hiệu đến từ 6 ngành hàng gồm: bia, sữa nước, sữa bột, ngân hàng, bảo hiểm và thương mại điện tử. Tất cả đều hoạt động sôi nổi và hiệu quả trên mạng xã hội trong các tháng của năm 2024 (tính từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024). Số liệu trong bảng xếp hạng được thống kê bởi nền tảng SocialHeat của YouNet Media.

YouNet Media, thành viên của YouNet Group, được thành lập vào năm 2008. Đây là một trong những công ty dẫn đầu về nền tảng và dịch vụ phân tích dữ liệu mạng xã hội - thương mại điện tử tại Việt Nam. Lấy công nghệ làm cốt lõi kết hợp với năng lực chuyên môn cao trong nghiên cứu và phân tích cùng dịch vụ tư vấn chuyên sâu theo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, YouNet Media trở thành đối tác của nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế.

Hải My