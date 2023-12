Techcombank đưa ra giải pháp tài chính cho doanh nghiệp logistics

Cần ThơNhiều giải pháp tài chính được thiết kế riêng phù hợp với đặc thù doanh nghiệp logistics được đại diện Techcombank chia sẻ tại "Diễn đàn Logistics Việt Nam".

"Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023" là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương tổ chức. Năm nay, chương trình diễn ra trong hai ngày (1-2/12), tại TP Cần Thơ. Tham gia diễn đàn với tư cách đơn vị đồng hành duy nhất thuộc lĩnh vực ngân hàng, Techcombank giới thiệu những giải pháp và các ưu đãi nhằm góp phần gia tăng giá trị và đẩy mạnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp logistics.

Tại sự kiện, ông Dương Nguyên Vũ - Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp vùng của Techcombank, cho biết chương trình "Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Logistics là một trong 8 ngành ưu tiên, cần phải chuyển đổi số nhanh và sớm hơn để hỗ trợ các ngành sản xuất, thương mại khác. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số với các doanh nghiệp logistic còn gặp nhiều trở ngại, nhất là sau đại dịch. Mặt khác, để duy trì năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần vốn để liên tục mở rộng đầu tư. Điều này càng trở nên cấp thiết với những tiểu phân khúc thuộc ngành có nhu cầu vốn đầu tư cao.

Theo báo cáo của tổng cục thống kê, 99% doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hay doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) gặp khó khăn về tiếp cận vốn. Lý do thứ nhất là doanh nghiệp cần vốn vay và được tư vấn về cấu trúc vốn vay tối ưu nhưng chưa được đáp ứng kịp thời. Thứ hai là do năng lực tài chính của doanh nghiệp không được phản ánh đầy đủ qua những hệ thống báo cáo, đòi hỏi các tổ chức tín dụng cần am hiểu sâu và linh hoạt trong đánh giá dựa trên những kênh dữ liệu phi truyền thống.

Ông Dương Nguyên Vũ - Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp vùng của Techcombank chia sẻ tại "Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023". Ảnh: Techcombank

Ông Vũ chia sẻ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, Techcombank hướng đến việc tối ưu thông qua ứng dụng các giải pháp tín dụng số, dữ liệu đa nguồn để đánh giá, từ đó cung cấp các giải pháp như cấp vốn online 100%, giúp họ nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn tốt nhất.

Trong đó, xây dựng chuỗi giá trị bền vững thông qua giải pháp tài trợ chuỗi sẽ là một giải pháp tốt cho doanh nghiệp, giúp bổ sung tính linh hoạt và an toàn cho các giao dịch thương mại, vốn; cắt giảm thủ tục đánh giá; đồng thời, áp dụng, đề xuất lãi suất ưu đãi cho khoản vay của từng nhà cung cấp, bên phân phối. Từ đó, giải pháp tài trợ chuỗi của Techcombank cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn chuỗi, tối ưu hóa năng suất khai thác tài sản.

Ngoài ra, theo ông Vũ, logistics là một ngành đặc thù với nhiều công đoạn của nhiều bên tham gia nên không rõ giải pháp công nghệ nào là phù hợp và hiệu quả. Doanh nghiệp e ngại việc lộ thông tin khách hàng ảnh hưởng đến uy tín và sự cạnh tranh trên thị trường. Thực tế, nhiều doanh nghiệp logistic đang phải gồng vì những thách thức và bài toán chuyển đổi số có thể được đặt ra như một mục tiêu trong tương lai xa hoặc gần và cần có những chất xúc tác để đẩy nhanh quá trình này.

Lãnh đạo Techcombank tư vấn doanh nghiệp cần mạnh dạn đầu tư thử nghiệm chuyển đổi số trên quy mô nhỏ bằng cách mua phần mềm đóng gói theo từng module nhỏ như nền tảng của Bravo, MISA... Hoặc họ có thể tận dụng thế mạnh công nghệ của đối tác để tin học hóa một phần nghiệp vụ nội bộ và tối ưu chi phí vận hành qua các giải pháp công nghệ từ đối tác. Việc lựa chọn chuyển đổi số từ quản trị tài chính cho doanh nghiệp với các giải pháp ngân hàng số sẽ giúp họ "đứng trên vai người khổng lồ" để thành công..

Là một trong những đơn vị dẫn đầu chuyển đổi số với chiến lược dài dạn dựa vào 3 trụ cột "dữ liệu - số hóa - nhân tài", Techcombank từng bước xây dựng trải nghiệm số trên 12 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, và được sự công nhận từ các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới. Gần đây nhất, nền tảng Techcombank Business được bình chọn "Nền tảng ngân hàng số cho doanh nghiệp tốt nhất thế giới" bởi Global Finance.

"Từ sự đầu tư mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi số cùng sự am hiểu chuyên sâu về đặc thù ngành, Techcombank tự tin trở thành người bạn đồng hành mang tới những giải pháp số hóa hiệu quả cho doanh nghiệp logistic", ông Vũ khẳng định.

Như Ý