Techcombank dự kiến trả cổ tức tiền mặt trong tháng 10

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) dự kiến chi hơn 7.086 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 10% mệnh giá, trong tháng 10.

Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 cùng với kế hoạch kinh doanh năm nay. Theo đó, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng; với hơn 7,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức hơn 7.086 tỷ đồng.

Việc chi trả được thực hiện dựa trên số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ đến ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ảnh: Techcombank

Techcombank cho biết việc chi trả cổ tức được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, tài chính. Ngân hàng cũng khẳng định vẫn duy trì tỷ lệ an toàn vốn, các chỉ số an toàn khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Trước đó, nhà băng công bố lợi nhuận quý II đạt 7.900 tỷ đồng, tổng tài sản của ngân hàng cũng lần đầu tiên vượt mốc một triệu tỷ đồng, tỷ lệ CASA cao nhất ngành. Trong nửa đầu 2025, Techcombank thu hút thêm 1,2 triệu khách hàng mới, trong đó hơn một nửa gia nhập qua kênh số. Ngân hàng xử lý gần 1,9 tỷ giao dịch điện tử của khách hàng cá nhân, tăng 28% so với cùng kỳ, với tổng giá trị hơn 6 triệu tỷ đồng. Theo thống kê của Napas, nhà băng hiện dẫn đầu thị trường về cả chiều phát hành thẻ (17,5% thị phần) và thanh toán (16,1% thị phần).

Techcombank hiện là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, hiện phục vụ gần 16,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc và nền tảng số.

Ngân hàng được xếp hạng BB bởi S&P, BB- bởi Fitch, Ba3 bởi Moody’s, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam. Tháng 7 vừa qua, Techcombank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được Euromoney, Global Finance và FinanceAsia trao giải "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" trong 2 năm liên tiếp, 2024-2025.

Minh Ngọc