Techcombank đồng hành đêm diễn 3D mapping 'Hà Nội rạng rỡ'

Techcombank sẽ tài trợ độc quyền đêm diễn ánh sáng 3D mapping "Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ", tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội lúc 20h ngày 29/8.

Chương trình kết hợp trình chiếu ánh sáng và biểu diễn nghệ thuật, tôn vinh lịch sử, tinh thần và con người Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám. Đêm diễn được ứng dụng những công nghệ tiên tiến như: 3D Mapping, Hologram, AR, trình diễn nghệ thuật đa phương tiện và kể chuyện tương tác trên nền nhạc gắn liền với ký ức Thủ đô, nhằm tái hiện lại những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đồ họa phối cảnh đêm diễn. Ảnh: Ban tổ chức

Các tiết mục được sắp xếp theo dòng chảy lịch sử và văn hóa, từ những ngày tháng Tám oanh liệt đến hình ảnh Hà Nội thanh lịch, sáng tạo, hội nhập hôm nay. Đêm diễn dự kiến khép lại bằng màn trình chiếu ánh sáng hoành tráng, soi sáng không gian Hồ Gươm.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, cho biết ngân hàng tự hào đồng hành cùng chương trình, góp phần lan tỏa vẻ đẹp Thủ đô đến người dân và du khách.

"Những màn trình diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu bằng công nghệ hiện đại hứa hẹn mang lại ấn tượng mạnh mẽ, vừa tôn vinh lịch sử, văn hóa, vừa truyền tải thông điệp về một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc", bà nói.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối tiếp thị Techcombank. Ảnh: Techcombank

Đêm diễn là điểm nhấn công nghệ cao của toàn bộ sự kiện "Hà Nội rạng rỡ", lễ hội nghệ thuật công nghệ quy mô lớn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, gồm 3 đêm diễn từ ngày 15/8 đến 30/8.

Trước đó, ngày 15/8, chương trình "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945" tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã tái hiện không khí hào hùng của mùa thu Cách mạng Tháng Tám. Ngày 30/8 sắp tới, đêm diễn với chủ đề "Hà Nội rạng rỡ - Thanh âm Hà Nội" sẽ được tổ chức tại Hồ Gươm.

Trụ sở Techcombank tại số 6 phố Quang Trung rực rỡ cờ đỏ sao vàng, hòa cùng niềm vui của đất nước. Ảnh: Techcombank

Ngoài chương trình trình diễn 3D mapping "Hà Nội Rạng Rỡ - Thăng Long Hội Tụ", Techcombank còn đồng hành cùng nhiều sự kiện ý nghĩa khác trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bao gồm chuỗi đại nhạc hội V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ và Triển lãm Thành tựu Đất nước chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội), từ 28/8 đến 5/9.

Khách hàng tham gia cùng các hoạt động của Techcombank tại V Concert. Ảnh: Techcombank

Trong khuôn khổ triển lãm, Techcombank sẽ tham gia khu vực "Thành tựu ngành ngân hàng" với chủ đề "Kiến tạo phát triển". Tại đây, ngân hàng giới thiệu hình ảnh một tổ chức hiện đại, sáng tạo, tiên phong trong phát triển, ứng dụng công nghệ, thực hiện sứ mệnh dẫn dắt hành trính số hóa của ngành tài chính, đồng hành cùng người dân "vượt trội hơn mỗi ngày" và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn diện trong kỷ nguyên mới.

(Nguồn: Techconbank)