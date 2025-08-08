Techcombank đồng hành cùng tiểu thương chuyển đổi số

Techcombank mang loạt giải pháp tài chính, công nghệ đến từng cửa hàng, hỗ trợ tiểu thương chuyển đổi số, thích ứng quy định mới và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tại một quán ăn nhỏ ở Âu Cơ (Hà Nội), bà Phạm Thị Vân dần quen với việc để khách quét mã QR thanh toán, nghe loa báo số tiền và tra cứu giao dịch ngay trên ứng dụng ngân hàng. Trước đây, bà quen ghi sổ tay, thu tiền mặt, ít khi nghĩ đến việc dùng công nghệ trong kinh doanh.

"Ban đầu tôi sợ lắm, nghe đến hóa đơn điện tử, ứng dụng ngân hàng là thấy rối. Nếu không có nhân viên đến tận nơi hướng dẫn từng bước, chắc tôi không dám làm," bà Vân chia sẻ.

Câu chuyện của bà phản ánh thực tế chung của nhiều tiểu thương đang học cách thích nghi với yêu cầu số hóa, đặc biệt sau khi Nghị định 70 quy định hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử thông qua máy tính tiền. Tuy nhiên, việc chuyển đổi vẫn là thách thức với nhiều người do tâm lý e ngại công nghệ và thói quen vận hành thủ công.

Theo ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp Techcombank, với hơn 6 triệu hộ kinh doanh từ tiểu thương chợ truyền thống đến các chuỗi cửa hàng hiện đại, lực lượng này đóng góp gần 33% GDP cả nước, là "xương sống" của nền kinh tế.

"Với họ, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là thay đổi tư duy, cách tiếp cận trong kinh doanh. Dù còn nhiều khó khăn, tiểu thương Việt Nam rất sẵn sàng thay đổi nếu nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng và tổ chức uy tín", ông nói.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc Cao cấp Phát triển Giải pháp Techcombank. Ảnh: Techcombank

Đại diện Techcombank cũng cho biết, mỗi hộ kinh doanh có quy mô và nhu cầu vận hành khác nhau, nên không thể áp dụng chung một mô hình. Để giải quyết bài toán này, ngân hàng đã đến tận nơi, lắng nghe và quan sát hành vi của tiểu thương đồng thời nghiên cứu thị trường để thiết kế những giải pháp sát với nhu cầu cho từng nhóm khách hàng.

Cụ thể, đối với nhóm tiểu thương truyền thống, Techcombank triển khai đội ngũ nhân viên đến từng khu chợ, cửa hàng hướng dẫn tiểu thương mở tài khoản, cấp mã QR, lắp loa thông báo thanh toán, giới thiệu ứng dụng và các tiện ích như tính năng Sinh lời tự động. Qua thời gian, các tiểu thương dần làm quen với quy trình không tiền mặt, theo dõi thu chi trên điện thoại và yên tâm hơn khi vận hành.

"Trước tôi cứ nghĩ chuyển đổi số là cái gì cao siêu lắm, giờ thì khách quét mã thanh toán, tiền báo về tài khoản rõ ràng. Mọi thu chi tôi đều kiểm tra được trên app, dễ hơn nhiều so với ghi sổ", chị Hằng, chủ tiệm tạp hóa tại phố Quang Trung chia sẻ.

Cửa hàng tạp hóa của chị Hằng. Ảnh: Techcombank

Với các cửa hàng đã quen sử dụng công nghệ như chuỗi cà phê, spa hay thời trang, thách thức không còn nằm ở việc làm quen công cụ số mà là quản lý vận hành và đảm bảo dòng vốn linh hoạt. Để giải bài toán này, ngoài bộ giải pháp thu hộ, Techcombank cung cấp thêm các công cụ hỗ trợ quản lý dòng tiền và gói tín dụng ShopCash, với lãi suất từ 326 đồng mỗi triệu đồng mỗi ngày, duyệt sẵn hạn mức tín dụng và giải ngân nhanh qua ứng dụng, không cần đến ngân hàng.

Anh Trần Hoàng Tiến, nhà sáng lập chuỗi cà phê Hầm Trú Ẩn cho biết, ShopCash mang lại sự linh hoạt tài chính mà các doanh nghiệp nhỏ rất cần. "Tôi đăng ký vay trên app, được duyệt sẵn 500 triệu. Khoản này không mất phí nếu chưa dùng, khi cần nhập hàng hay sửa sang quán thì rút ra, xong việc lại hoàn lại. Nhờ đó, tôi yên tâm tập trung cho phần phát triển thương hiệu", anh Tiến chia sẻ.

Anh Trần Hoàng Tiến, nhà sáng lập chuỗi cà phê Hầm Trú Ẩn. Ảnh: Techcombank

Tại các hộ kinh doanh quy mô lớn hơn, Techcombank cung cấp thêm phần mềm bán hàng, kế toán, đồng thời tư vấn chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp nhằm tận dụng chính sách ưu đãi từ Chính phủ. Bên cạnh đó, những giải pháp tài chính như "Sinh lời tự động" cũng giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi.

Trong thời gian tới, ngân hàng dự kiến ra mắt tính năng "Chạm để thanh toán" (tap-to-pay) giúp rút gọn thao tác, nâng trải nghiệm thanh toán cho cả người bán lẫn người mua.

"Techcombank cam kết đồng hành cùng tiểu thương, từ những cửa hàng trong ngõ nhỏ đến chuỗi hiện đại bằng công nghệ phù hợp, giải pháp thực tiễn và cách tiếp cận tận tâm, theo đúng tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Hoàng Trọng Hiếu nhấn mạnh.

Minh Ngọc