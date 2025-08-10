Techcombank đồng hành chuỗi sự kiện 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Techcombank tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc, triển lãm, trình diễn 3D mapping nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9.

Chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật được Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 9-10/8. Các hoạt động chính gồm "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", "V Fest - Thanh xuân rực rỡ", triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và trình diễn 3D mapping "Hà Nội rạng rỡ".

Sự kiện nhằm mục đích tri ân, tôn vinh tinh thần sáng tạo, năng động và thể hiện trách nhiệm cộng đồng của ngân hàng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này. Trong đó, V Concert và V Fest diễn ra vào tối 9-10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Sân khấu V Concert diễn ra tối 9/8. Ảnh: Techcombank

V Concert gồm các tiết mục lan tỏa thông điệp về tự hào dân tộc với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam". Chương trình quy tụ loạt sao Việt đình đám từ nhiều thế hệ, phong cách. Lễ hội V Fest "Thanh xuân rực rỡ" hướng đến tôn vinh văn hóa qua âm nhạc hiện đại, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích.

Chuỗi sự kiện tiếp nối bằng triển lãm Thành tựu Đất nước, diễn ra từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Hoạt động tái hiện hành trình phát triển của Việt Nam trong 8 thập kỷ, từ những ngày đầu giành độc lập đến thời kỳ hội nhập, trong đó có sự góp sức của ngành ngân hàng. Techcombank cũng trưng bày những cột mốc đáng nhớ đã đạt được cùng nền kinh tế Việt tại đây.

Ngày 29/8, ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng chương trình Hà Nội rạng rỡ tại Tháp Rùa - Hồ Hoàn Kiếm với nhiều chương trình nghệ thuật. Ngoài ra, Techcombank còn tham gia chương trình Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam để tôn vinh lực lượng giữ gìn an ninh quốc gia. Sự kiện tổ chức sáng 9/8 tại Hồ Hoàn Kiếm và tối 10/8 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank cho biết việc đồng hành chuỗi sự kiện này nhất quán với tinh thần "Vượt trội hơn mỗi ngày" của Techcombank. "Những hoạt động này là 'điểm chạm' giúp Techcombank lan tỏa tinh thần vượt trội và kết nối mọi người cùng kiến tạo Việt Nam mới", bà nói.

Khán giả tham gia các hoạt động tại gian hàng. Ảnh: Techcombank

Trong gần 32 năm phát triển, Techcombank đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, phát triển thể thao cộng đồng, lan tỏa tinh thần "bước chạy vì một Việt Nam vượt trội". Nhà băng còn đồng hành cùng chính quyền trong các dự án trọng điểm quốc gia, hiện thực hóa mục tiêu góp phần vào "Kỷ nguyên vươn mình" của cả nước. Các hoạt động nổi bật gồm cuộc thi công nghệ AI cho sinh viên, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm và kiến tạo hệ sinh thái tài chính...

Đan Minh