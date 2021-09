Techcombank đổ tiền vào dữ liệu đám mây

Với lợi thế phần lớn khách hàng dùng kênh ngân hàng số, Techcombank muốn dịch chuyển hệ thống lên đám mây thông qua hợp tác với Amazon Web Service.

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa thông báo hợp tác với Amazon Web Service (AWS) - công ty con của "gã khổng lồ" Amazon để chuyển dịch hệ thống lên đám mây trong 5 năm tới. Kế hoạch dài hạn này tập trung nâng cao năng lực điện toán đám mây cho nhân viên ngân hàng, giúp họ tiếp cận và ứng dụng thành thạo dịch vụ đám mây.

Đây là một phần trong dự án đầu tư công nghệ trị giá 500 triệu USD của nhà băng này trong 5 năm. "Chúng tôi không tiết lộ được giá trị cụ thể của thoả thuận này, nhưng tôi tự tin để nói rằng đây là khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất mà ngân hàng thực hiện từ trước đến nay", ông Jens Lottner nói.

Techcombank cho biết hơn 90% khách hàng của họ sử dụng kênh số ít nhất một lần mỗi tháng và 34% chỉ sử dụng các kênh ngân hàng số, cao hơn nhiều so với mức trung bình ở Việt Nam.

Với tệp khách hàng ưa xài công nghệ hơn kiểu truyền thống, việc chuyển đổi lên đám mây sẽ giúp ngân hàng phát triển các sản phẩm và dịch vụ một cách nhanh chóng và mang tính cá nhân hoá nhiều hơn.

Ông Jens Lottner nói: "Chúng tôi muốn sáng tạo các dịch vụ tuỳ chỉnh và cá nhân hóa để mỗi khách hàng có những trải nghiệm riêng và độc đáo. Để hiện thực hoá điều này, điện toán đám mây không phải là một lựa chọn, đó là bắt buộc". Như đã từng ở vị thế dẫn dắt trong việc tuân thủ Basel II, chuẩn mực IFRS hay chương trình 'zero fee', lãnh đạo nhà băng này tự tin sẽ tạo sự khác biệt so với các ngân hàng còn lại nhờ vào việc am hiểu dữ liệu và thị trường.

Về tính an toàn và bảo mật, giám đốc điều hành của AWS ASEAN, ông Conor McNamara cũng khẳng định các tổ chức có thể hoạt động an toàn hơn trên đám mây công cộng, như cách mà họ đang thực hiện tại trung tâm dữ liệu riêng của họ.

Trên thực tế, cuộc khủng hoảng y tế đã kéo theo sự thay đổi gần như toàn diện lên mọi mặt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ của công cuộc số hóa. Chuyển đổi lên đám mây trở thành "bình thường mới" trong lĩnh vực ngân hàng.

Nhiều tổ chức đã dịch chuyển các trung tâm dữ liệu lớn lên đám mây như ngân hàng Standard Chartered Bank tại Singapore. Một số tổ chức tài chính như DBS, FWD... tại Đông Nam Á đã khai thác điện toán đám mây để tối ưu năng lực dữ liêu chưa từng khai phá, biến dữ liệu thành am hiểu khách hàng. Tại Việt Nam, một số ngân hàng cũng dần chuyển đổi dữ liệu lên đám mây như VIB, TPBank, VietABank...

Quỳnh Trang