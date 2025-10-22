Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 23.000 tỷ đồng

Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 23.384 tỷ đồng trong 9 tháng, riêng quý III đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ, mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước tới nay.

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản của Techcombank tại ngày 30/9 đạt gần 1,13 triệu tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 38,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ, riêng quý III đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng đồng đều ở mảng tín dụng, phí dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Tín dụng ngân hàng tăng gần 16,8% so với đầu năm. Trong đó cho vay cá nhân tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt ở các sản phẩm vay mua nhà, vay ký quỹ và cho vay tín chấp. Tín dụng doanh nghiệp cũng ghi nhận 463 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, nhờ chiến lược đa dạng hóa danh mục sang các lĩnh vực tiện ích, hàng tiêu dùng nhanh và logistics.

Techcombank ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực trong 9 tháng. Ảnh: Techcombank

Sau 9 tháng, thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 27,4 nghìn tỷ đồng, biên lãi ròng (NIM) ổn định quanh mức 3,8% nhờ chi phí vốn được kiểm soát. Bên cạnh đó, thu nhập dịch vụ đạt 8,4 nghìn tỷ đồng, với tăng trưởng nổi bật ở mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) và thu phí bảo hiểm, đều tăng hơn 30%.

Chi phí hoạt động tăng nhẹ nhưng tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) vẫn quanh mức 30%. Chất lượng tài sản được cải thiện khi chi phí dự phòng giảm, kéo tỷ lệ nợ xấu về khoảng 1,2%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLC) đạt 119,1%.

Đến cuối quý III, tổng tiền gửi khách hàng của Techcombank đạt hơn 638 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành, chiếm hơn 42% tổng tiền gửi, nhờ các sản phẩm nổi bật như Sinh lời tự động 2.0 và giải pháp thanh toán dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Nhờ tăng trưởng huy động ổn định và nguồn vốn bổ sung từ đợt IPO công ty con TCX, các chỉ số an toàn tài chính của ngân hàng tiếp tục được cải thiện, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 15,8%, cao hơn mức yêu cầu của Basel II.

Khách hàng giao dịch tại quầy. Ảnh: Techcombank

Khép lại 9 tháng đầu năm, Techcombank thu hút thêm gần 1,7 triệu khách hàng mới, nâng tổng số lên khoảng 17 triệu, trong đó hơn 60% đến từ kênh số. Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua kênh trực tuyến trong quý III đạt hơn một tỷ lượt, giá trị tương ứng gần 3 triệu tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng số lượng giao dịch đạt 2,9 tỷ, đưa tổng giá trị giao dịch lên 8,9 triệu tỷ đồng.

Theo Tổng Giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, những kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi nhu cầu tín dụng mạnh mẽ, cùng chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm" và đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

"Sự kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Chứng khoán Kỹ thương (HoSE: TCX) với lượng đăng ký mua vượt mức chào bán là một cột mốc quan trọng, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào hệ sinh thái tài chính của Techcombank", đại diện Techcombank chia sẻ.

Mới đây, ngân hàng cho ra mắt nền tảng Techcom Life, đánh dấu bước tiến mới trong việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính - bảo hiểm. Nền tảng này mở đường cho việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ ngày càng cao của khách hàng.

Trước đó tạp chí The Asian Banker đã vinh danh Techcombank là "Ngân hàng quản trị tốt nhất Việt Nam giai đoạn 2022-2025".

Minh Ngọc