Techcombank cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp giữ nhân tài

Techcombank và Manulife thiết kế gói bảo hiểm dành cho người lao động, tạo sự an tâm, gắn bó và tập trung hơn cho công việc, tăng hiệu suất của doanh nghiệp.

Khảo sát do Anphabe thực hiện cuối năm ngoái với gần 76.000 người đi làm cho thấy, tỷ lệ nghỉ việc tại các doanh nghiệp Việt Nam tăng liên tục những năm qua: năm 2017 là 19,1%, năm 2018 là 20,5% và năm 2019 là 24%. Trước tình hình đó, doanh nghiệp cần tìm những giải pháp mới, hiệu quả hơn để giữ chân người lao động, củng cố nguồn nhân lực nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển trong tương lai.

Đầu tư vào con người

Trong nền kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay, nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao được xem là yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Để có đội ngũ nhân sự có chuyên môn vững vàng và nhiệt huyết cống hiến, doanh nghiệp cần những cách thức mới mẻ để thu hút và giữ chân nhân tài trong bối cảnh mới.

Giám đốc một doanh nghiệp thương mại điện tử chia sẻ, dù thị trường nhân lực rất sôi động và đông đảo ứng viên, song doanh nghiệp luôn mong muốn nhân viên làm việc lâu dài. Bởi mỗi khi một nhân viên nghỉ việc, doanh nghiệp sẽ mất 15-20% lương của vị trí đó để tìm được một người thay thế. Nếu là nhân sự giỏi, ở cấp quản lý trung hoặc cao, tổn thất này còn lớn hơn nhiều.

Thực tế, doanh nghiệp có nhiều cách thức để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu tăng trưởng. Chẳng hạn, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam chú trọng thiết lập môi trường làm việc an toàn và thoải mái cho nhân viên. Xưởng sản xuất luôn được giữ sạch sẽ, thoáng mát, ở khắp các xưởng đều có khu vực nghỉ dành cho nhân viên. Bên ngoài có hệ thống cây xanh, khu vực đi dạo và công viên, tạo không gian thoáng mát và rộng mở.

Còn Techcombank, ngân hàng thương mại cổ phần lớn với đôi ngũ nhân sự hơn 7.000 người, là đơn vị đi đầu trong đào tạo, phát triển nhân viên, tạo điều kiện để mỗi thành viên có thể vượt trội mỗi ngày. Cán bộ nhân viên ở mọi vị trí đều được khuyến khích phát triển theo lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Nhân sự làm việc tốt tại Techcombank được nhận lương thưởng xứng đáng và chế độ đãi ngộ nổi bật.

Techcombank được đánh giá sở hữu nguồn nhân lực mạnh, chất lượng cao hàng đầu trong ngành. Năm 2019, nhà băng này trở thành ngân hàng được nhân viên yêu mến nhất, top 2 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất trong ngành tài chính - ngân hàng, theo khảo sát của CareerBuilder phối hợp với Insight Asia thực hiện.

Doanh nghiệp cần triển khai những chiến lược mới nhằm giữ nhân tài.

Gói bảo hiểm "Vững tâm cống hiến" - giải pháp giữ nhân tài

Các chuyên gia nhận định, mỗi doanh nghiệp tùy vào quy mô, nguồn lực và mục tiêu phát triển của mình sẽ có những cách thức cụ thể để thu hút và giữ chân nhân tài. Hiện nay, cách thức được đánh giá là phù hợp với doanh nghiệp ở mọi quy mô, đồng thời đáp ứng mong muốn của số đông người lao động là gói bảo hiểm nhóm do doanh nghiệp mua cho nhân viên. Với chi phí phù hợp, doanh nghiệp có thể gia tăng sự gắn kết của nhân viên, trên cơ sở cùng chung lợi ích cũng như chia sẻ khó khăn.

Gần đây, gói bảo hiểm nhân thọ "Vững tâm cống hiến" do Techcombank và Manulife hợp tác thiết kế là một lựa chọn đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp mong muốn thu hút và giữ chân nhân tài.

Theo bà Hoàng Thị Hồng Minh, Giám đốc Giải pháp Bảo hiểm và Dịch vụ, ngân hàng Techcombank, từ thực tế nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động, hai bên đã kết hợp thiết kế nên gói bảo hiểm này, chú trọng đưa ra những quyền lợi đáp ứng những mong mỏi của người lao động, từ đó an tâm gắn bó và tập trung hơn cho công việc, gia tăng hiệu suất cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm nhân thọ còn tạo được lợi thế cạnh tranh, tăng uy tín trên thị trường.

"Gói bảo hiểm 'Vững tâm cống hiến' được đánh giá là vượt trội về quyền lợi và ưu đãi về chi phí, đặc biệt cho khách hàng Techcombank", bà Hoàng Thị Hồng Minh nói.

Khi tham gia gói bảo hiểm này, nhân viên sẽ có quyền lợi tích lũy, có nguồn thu nhập bổ sung bên cạnh thu nhập hàng tháng, từ đó, an tâm và hứng khởi làm việc, có thêm động lực để phát huy sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc.

Nổi bật, với gói bảo hiểm này, nhân viên càng làm việc lâu dài, quyền lợi sẽ càng tăng thêm sau 5 năm. Theo thời gian, chế độ phúc lợi này sẽ càng củng cố mức độ gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp. Ở độ tuổi về hưu, người lao động cũng có thể an tâm bởi đã tích lũy nguồn thu nhập đáng kể để tận hưởng thời gian rảnh rỗi, chăm sóc sức khỏe hoặc chia sẻ với người thân.

Bên cạnh đó, gói bảo hiểm còn mang đến quyền lợi bảo vệ với những hỗ trợ tối ưu, giúp bảo vệ an toàn, tránh cho nhân viên những rủi ro tài chính nếu không may gặp phải những sự cố bất ngờ trong cuộc sống. Điều này không chỉ mang đến sự an tâm cho nhân viên mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của doanh nghiệp với lực lượng lao động trong lúc thuận lợi cũng như khó khăn.

Minh Anh