Techcombank cung cấp giải pháp chi lương cho doanh nghiệp SME

Techcombank cung cấp dịch vụ thanh toán lương, kèm nhiều đặc quyền giúp các doanh nghiệp SME tối ưu chi phí, giữ chân nhân tài, hướng đến phát triển bền vững.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam và đóng góp khoảng 45% GDP quốc gia. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong nhóm này vẫn gặp khó khăn về ngân sách, công nghệ và nhân sự, đặc biệt trong việc duy trì chế độ đãi ngộ để giữ chân lao động.

Để giải quyết những khó khăn này, Techcombank triển khai dịch vụ chi lương qua nền tảng Techcombank Business, cho phép xử lý tới 3.000 giao dịch nội bộ và 1.500 giao dịch bên ngoài trong một lần, mọi lúc mọi nơi, với hỗ trợ ngoại tệ linh hoạt mà không cần chứng từ phức tạp.

Techcombank Business giúp doanh nghiệp xử lý lên đến 3.000 giao dịch nội bộ một lần. Ảnh: Techcombank

Doanh nghiệp có thể thanh toán lương, thưởng và phụ cấp cho nhân viên bằng VND hoặc ngoại tệ, trong nước hoặc quốc tế. Giải pháp còn tích hợp các gói quản lý dòng tiền và tín dụng ưu đãi, giúp doanh nghiệp duy trì khả năng chi trả đúng hạn, giảm áp lực vận hành.

Với nhân viên, việc nhận lương qua Techcombank mở ra cơ hội tiếp cận các gói vay tín chấp cao gấp 6 lần thu nhập, cùng các khoản vay mua nhà, xe hay tiêu dùng với thủ tục đơn giản, phê duyệt nhanh. Ngân hàng còn miễn phí phát hành và hoàn phí thường niên 2 năm đầu cho thẻ thanh toán, đồng thời cho phép trải nghiệm sớm các tính năng của hội viên Inspire với loạt ưu đãi tài chính, không phải chi thêm chi phí.

Nhân viên khi tham gia hội viên Inspire sẽ được cộng thêm 0,25% lãi suất (tối đa 4,4% một năm) cho tài khoản thanh toán bật Sinh lời tự động, cộng thêm 1% lãi suất tiết kiệm một năm cho phần tiền gửi tăng thêm, tối đa 200 triệu đồng khi gửi kỳ hạn 3, 6 hoặc 12 tháng vào ngày Inspire Day. Bên cạnh đó, người dùng còn được tích điểm và hoàn tiền đến 5% khi chi tiêu tại các lĩnh vực thiết yếu như ăn uống, siêu thị, mua sắm online... thông qua chương trình Techcombank Rewards.

"Nhờ công ty chi lương qua Techcombank, tôi có thể dễ dàng vay vốn, trả góp mua xe. Các ưu đãi từ chương trình Sinh lời tự động và tích điểm chi tiêu mang lại cho chúng tôi thêm một khoản thưởng nhỏ mỗi tháng", anh Trần Tuấn, nhân viên một doanh nghiệp thực phẩm hữu cơ tại Hà Nội chia sẻ.

Giải pháp thanh toán lương của Techcombank giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả vận hành và giữ chân nhân tài. Ảnh: Techcombank

Ngoài ra, ngân hàng cũng triển khai nhiều ưu đãi: giảm lãi suất vay tới 0,5% một năm cho các khoản vay mới (áp dụng với quỹ lương tối thiểu 200 triệu đồng một tháng và ít nhất 10 tài khoản lương), ưu đãi tỷ giá ngoại tệ đến 145 điểm và hoàn tiền đến 3 triệu đồng cho chi tiêu qua thẻ ghi nợ doanh nghiệp Techcombank Visa.

Ông Nguyễn Văn An, Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất tại Bình Dương, cho biết việc ngân hàng miễn phí dịch vụ trong mấy năm đầu giúp công ty tiết kiệm được chi phí vận hành, sử dụng phần đó để tăng phần phúc lợi cho nhân viên.

"Việc chi trả lương đúng hạn giúp tăng sự hài lòng của nhân viên, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm, được các đối tác tin tưởng hợp tác lâu dài", ông An chia sẻ.

Phòng chờ sân bay Techcombank Private Lounge - đặc quyền cao cấp dành cho lãnh đạo doanh nghiệp là hội viên Techcombank Priority. Ảnh: Techcombank

Không chỉ bảo đảm quyền lợi cho nhân viên, Techcombank còn cung cấp các ưu đãi dành riêng cho đội ngũ lãnh đạo, nhằm giúp họ có thêm nguồn lực phát triển kinh doanh. Theo đó, chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật và kế toán trưởng được hỗ trợ trải nghiệm sớm hội viên Techcombank Priority trong 12 tháng, với đặc quyền cộng thêm 0,15% lãi suất tiết kiệm, thưởng lãi cuối kỳ cho tiền gửi, cùng nhiều ưu đãi khi chi tiêu trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, golf, giao dịch ngoại tệ và mua sắm cao cấp. Khách hàng Priority cũng có thể sử dụng phòng chờ Techcombank Private Lounge tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài để nghỉ ngơi, làm việc và kết nối với các lãnh đạo khác.

Ông Trần Việt Hưng, Giám đốc cao cấp Phát triển kinh doanh bán lẻ Techcombank, cho biết giải pháp chi lương đã được ngân hàng triển khai nhiều năm và cá nhân hóa cho từng doanh nghiệp, nhằm giúp SME sở hữu lợi thế cạnh tranh trong thu hút, giữ chân nhân sự.

"Cùng với bộ giải pháp tài chính toàn diện, Techcombank cam kết đồng hành để doanh nghiệp vừa và nhỏ vững vàng vượt sóng, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, nơi khối tư nhân, đặc biệt là SMEs, là động lực của nền kinh tế quốc gia", ông nhấn mạnh.

Minh Ngọc