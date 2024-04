Techcombank bảo mật giao dịch bằng sinh trắc học

Techcombank thu thập dữ liệu sinh trắc học thông qua CCCD gắn chip đảm bảo an toàn trong thanh toán, theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước.

Theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến, Techcombank đã triển khai các biện pháp xác thực bằng sinh trắc học đối với giao dịch số hóa của khách hàng.

Do đó, từ đầu tháng 4/2024, Techcombank sẽ tiến hành thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng thông qua CCCD có gắn chip trên ứng dụng Techcombank Mobile hoặc các quầy giao dịch. Dữ liệu sinh trắc học của khách hàng cần phải khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong CCCD gắn chíp của khách hàng do cơ quan Công an cấp.

Khách hàng giao dịch tại Techcombank. Ảnh: Techcombank

Dự kiến đến ngày 1/7, Techcombank sẽ áp dụng giải pháp xác thực bằng sinh trắc học trên ngân hàng số cho thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Giải pháp xác thực bằng sinh trắc học được áp dụng cho giao dịch đầu tiên thực hiện trên thiết bị mới lần đầu đăng nhập trên thiết bị; giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng giao dịch; hạn mức chuyển tiền cộng dồn trong ngày trên 20 triệu đồng một ngày; giao dịch thanh toán trên 100 triệu đồng; các giao dịch chuyển tiền nước ngoài, yêu cầu mua bán ngoại tệ.

Theo ông Phạm Quang Thắng, Phó tổng giám đốc Techcombank, giải pháp xác thực giao dịch số hóa bằng sinh trắc học là một trong những cam kết của Techcombank nhằm tuân thủ cao nhất các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời hướng đến mục tiêu cao nhất là đảm bảo giao dịch an toàn, bảo mật cho khách hàng trên không gian ngân hàng số.

Ngoài ra, nhằm giảm thiểu rủi ro trong giao dịch chuyển khoản và thanh toán, Techcombank cũng triển khai các giải pháp đồng bộ trong thanh toán thẻ giúp khách hàng có thể phát hành thẻ mới, cấp lại thẻ, cho đến quản lý thẻ tự động hóa... với mức độ bảo mật cao trên ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile.

Điều này giúp Techcombank trở thành "Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ" với 8 giải thưởng được vinh danh trong năm 2023. Số lượng khách hàng của Techcombank cũng không ngừng tăng nhanh qua từng năm.

Năm 2023, Techcombank đã lập kỷ lục với con số 2,6 triệu khách hàng mới, trong đó hơn 85% khách hàng được thu hút hoàn toàn bằng kênh online. Hiện có 94% giao dịch khách hàng cá nhân được thực hiện trên kênh số và trung bình một khách hàng cá nhân có hơn 50 lần tương tác mỗi tháng với ứng dụng Techcombank Mobile.

Thảo Vân