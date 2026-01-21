Techcombank báo lãi quý cuối năm 2025 tăng gần gấp hai lần

Quý IV/2025, Techcombank lãi trước thuế 9.153 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước đó.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ghi nhận tổng doanh thu gần 14.800 tỷ đồng, cao hơn 55% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nhập lãi thuần - hoạt động cốt lõi của ngân hàng - chiếm 73% doanh số, đạt 10.787 tỷ đồng, tăng 25%.

Tổng chi phí hoạt động tăng ít hơn doanh thu, chỉ 1,7%. Kết quả, nhà băng lãi trước thuế 9.153 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Jens Lotter, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết kết quả khả quan trong quý IV năm ngoái được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của thu nhập lãi thuần, sự phục hồi của hoạt động thu phí, cùng với việc quản lý chi phí hiệu quả.

Lũy kế năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt 53.400 tỷ đồng. Lãi trước thuế đạt kỷ lục 32.500 tỷ đồng, cao hơn năm trước đó 18,2%. Như vậy, tính đến ngày 21/1, trong các ngân hàng đã công bố kết quả, Techcombank hiện xếp thứ 5 về lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Techcombank vượt 1,19 triệu tỷ đồng, cao hơn 22% so với đầu năm, đứng thứ 6 trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

Số tiền cho vay khách hàng tăng gần 18,4% so với đầu năm, lên 824.000 tỷ đồng, nhờ nhu cầu tín dụng tăng trưởng ở cả tệp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Lượng tiền gửi khách hàng đạt 665.600 tỷ đồng, nhích gần 18%. Tỷ lệ nợ xấu vào thời điểm cuối năm ngoái của ngân hàng này ở mức 1,13%, thấp hơn 0,1% so với quý III/2025.

Trọng Hiếu