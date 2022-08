Techcombank Aspire kỳ vọng thay đổi cách quản lý tài chính của người Việt

"Khách hàng theo đuổi sự tự do, Techcombank cung cấp sự linh hoạt" là mục tiêu của Techcombank khi ra mắt Techcombank Aspire.

Sự ra mắt của Techcombank Aspire đánh dấu bước chuyển biến mới trong chiến lược hoạt động của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Ông Darren Buckley, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank cho biết, tinh thần dám thử, dám làm cùng câu hỏi "Why not? - Tại sao không" là điều thôi thúc ông cùng đội ngũ tạo ra Techcombank Aspire - Ngân hàng dành cho thế hệ trẻ Việt Nam, những người mà ông gọi là thế hệ "Why not?".

Dưới đây là chia sẻ của ông Darren Buckley với VnExpress về hành trình đến với Việt Nam chung, Techcombank nói riêng cũng như những kỳ vọng về chiến lược đồng hành cùng người Việt trong quản lý tài chính thông qua Techcombank Aspire.

Ông Darren Buckley - Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank. Ảnh:

- Tại sao ông lại chọn Việt Nam là một điểm đến trong hành trình công việc?

- Trước Việt Nam, tôi có 6 năm làm CEO ở các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar cũng như là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thái Lan. Thời gian làm việc tại Thái Lan và Trung Quốc, tôi nhận thấy những khách hàng doanh nghiệp lớn đang dần chuyển hướng đầu tư từ Thái Lan và Trung Quốc sang Việt Nam. Điều đó có nghĩa là tiềm năng của thị trường này được đánh giá rất cao.

Chính triển vọng đầu tư tăng trưởng, thể chế chính trị ổn định với những quan hệ hợp tác quốc tế bền vững đã biến Việt Nam trở thành điểm đến cực kỳ hứa hẹn. Việt Nam cũng có dân số trẻ, năng động, có định hướng và rất tham vọng. Các bạn đang có một thế hệ dấn thân, có nhiều ước mơ và dám chủ động theo đuổi ước mơ, một thế hệ "Why not?". Câu hỏi đơn giản đó, nếu dám trả lời bằng hành động, sẽ đưa bạn đi rất xa.

Đó là lý do tôi rất hào hứng khi bắt đầu hành trình của mình tại Việt Nam với Techcombank, để mở ra những cơ hội với những tầm nhìn chiến lược, đơn cử như Techcombank Aspire.

- Thế hệ "Why not?" trong định nghĩa của ông là gì?

- Họ táo bạo, yêu thích tự do và khao khát trải nghiệm. Những người trẻ bây giờ có định nghĩa khác về sự giàu có; không chỉ là giàu có về vật chất, mà là giàu trải nghiệm.

Thay đổi định nghĩa dẫn tới thay đổi về tư duy và hành động. Họ tự mở rộng khái niệm về tự do. Không chỉ là tự do vật lý mà còn là tự do về tài chính, tự do lựa chọn cuộc sống mình muốn thay vì đi theo sự sắp xếp của gia đình hay theo những quan niệm xã hội như trước đây. Và vì thế, họ có nhiều cách để làm cho cuộc sống của bản thân phong phú hơn.

Tôi luôn yêu thích tinh thần tự do phóng khoáng này. Điều tôi mong muốn chính là cổ vũ thế hệ "Why not?" theo đuổi cuộc sống mà họ mơ ước, bằng sự trợ giúp thiết thực nhất về tài chính. Đó là lý do chúng tôi tạo nên Techcombank Aspire - ngân hàng dành cho thế hệ này.

Ông Darren Buckley kỳ vọng Techcombank Aspire sẽ góp phần nâng cao kinh nghiệm quản lý tài chính của người trẻ Việt.

- Điều gì khiến ông tin rằng Techcombank Aspire là ngân hàng dành cho thế hệ "Why not?"

- Thông thường, các gói sản phẩm của ngân hàng sẽ được thiết kế dựa trên độ tuổi và những nhu cầu mặc định cho độ tuổi đó (chẳng hạn 25 tuổi sẽ bắt đầu tích lũy để lập gia đình, có con ở tuổi 30...). Với Techcombank Aspire, chúng tôi làm ngược lại. Chúng tôi hiểu rằng thế hệ "Why not?" có những ưu tiên hoàn toàn khác nhau, từ đó cam kết đồng hành với mỗi khách hàng bất kể nhu cầu của họ là gì.

Ở cùng một độ tuổi, có người muốn tích lũy để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình, có người tiếp tục đi học, hoặc đi vòng quanh thế giới, chinh phục một thử thách cá nhân, thậm chí chọn cuộc sống chỉ có mình... Mỗi nhu cầu sẽ yêu cầu cách quản lý tài chính khác nhau.

Techcombank Aspire thiết kế những tính năng, trải nghiệm để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi cung cấp các giải pháp đa dạng, tùy biến sản phẩm dựa trên nhu cầu thực sự của khách hàng thay vì giới hạn theo các tiêu chí cứng nhắc. Khách hàng theo đuổi sự tự do, chúng tôi cung cấp sự linh hoạt.

- Techcombank Aspire thực hiện điều này như thế nào?

- Techcombank Aspire được thiết kế để đáp ứng mong muốn của người dùng với bất cứ sự kiện, hoạt động nào, ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời. Điều chúng tôi tư vấn cho khách hàng không phải là làm như thế này bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn mà là tùy theo nhu cầu và mong muốn cá nhân của họ, thì đâu mới là giải pháp hiệu quả nhất.

Chúng tôi cũng đưa ra cho bạn kế hoạch quản lý tài chính cá nhân: đầu tư như thế nào, hạn mức tín dụng ra sao, các khoản vay khác nhau, cách quản lý dòng tiền thặng dư, cách cân đối các lãi suất tiết kiệm để đạt được mục tiêu, từ mục tiêu nhỏ như mua xe đến mục tiêu lớn như mua nhà. Ví dụ, bạn cần để dành tiền để mua một chiếc xe máy, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách phân bổ chi phí để đạt được mục tiêu đó trong khoảng thời gian đã đề ra.

Điều quan trọng là Techcombank Aspire đóng gói tất cả các tính năng ấy trong một ứng dụng, để ai cũng có thể tiếp cận đầy đủ các lợi ích - đó là cách chúng tôi chuyển đổi số vì quyền lợi khách hàng.

- Với Techcombank Aspire, ông mong muốn thay đổi điều gì trong thói quen tài chính của những người trẻ hiện nay?

- Techcombank Aspire không phải là một chiến dịch sẽ kết thúc trong vòng vài tháng. Chúng tôi có tham vọng biến đây thành một hình mẫu hoàn chỉnh về dịch vụ ngân hàng. Chúng tôi cam kết đồng hành với khách hàng của Techcombank Aspire từ những bước đầu tiên và từ nhu cầu nhỏ nhất.

Tôi nhận thấy, phần lớn chúng ta đều không được học kỹ năng quản lý tài chính trong nhà trường. Chúng ta có thể học toán, học phân tích, nhưng áp dụng điều đó vào tài chính, giúp tiền sinh sôi ngoài cuộc sống thì không. Cách duy nhất có thể học là tự học từ những vấn đề của mình, mà điều đó lại tốn thời gian, có thể mắc sai lầm và hiển nhiên cũng tốn một khoản chi phí đáng kể để học từ sai lầm.

Vì thế, chúng tôi mong muốn giúp bạn nâng cao kinh nghiệm quản lý tài chính, bằng cách đưa ra tư vấn và cùng thực hành. Techcombank Aspire đóng vai trò như một người đồng hành, hỗ trợ bạn chinh phục những dự định và mục tiêu, dù nó lớn hay nhỏ, ngắn hạn hay dài hạn.

An Nhiên