Techcom Life ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Techcom Life phối hợp Techcombank đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu lớn trong thiết kế các giải pháp bảo hiểm, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm theo nhu cầu của từng khách hàng.

Theo nghiên cứu của McKinsey & Company, 71% người tiêu dùng mong muốn các doanh nghiệp mang đến những tương tác được cá nhân hóa phù hợp với bối cảnh và nhu cầu riêng; 76% cho biết họ cảm thấy thất vọng nếu kỳ vọng này không được đáp ứng. Trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, nơi các quyết định gắn liền với sức khỏe và tương lai dài hạn, cá nhân hóa đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong trải nghiệm khách hàng.

Từ bối cảnh đó, trên nền tảng dữ liệu của hệ sinh thái Techcombank, Techcom Life tập trung nâng cao trải nghiệm bảo hiểm theo hướng cá nhân hóa, lấy công nghệ làm trọng tâm. Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ doanh nghiệp phân tích, cập nhật hồ sơ khách hàng, qua đó nâng cao độ chính xác trong tư vấn, rút ngắn thời gian xử lý và đơn giản hóa quy trình tham gia bảo hiểm. Việc ứng dụng công nghệ đồng thời góp phần cải thiện chất lượng thẩm định, tăng cường quản trị rủi ro và mang lại trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng.

Theo đại diện doanh nghiệp, mỗi người có tình trạng sức khỏe, nhu cầu và bối cảnh sống khác nhau, do đó việc tư vấn và hỗ trợ cũng cần được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp.

Chuyến xe "Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày" do Techcom Life triển khai từ 2/2 - 10/2. Ảnh: Techcom Life

Tại chuỗi sự kiện "Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày" do Techcom Life triển khai tại một số chi nhánh thí điểm của Techcombank trên địa bàn Hà Nội, từ 2/2 - 10/2, khách hàng có thể trải nghiệm hoạt động kiểm tra sức khỏe ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó đánh giá một số chỉ số cơ bản, nhận diện sớm nguy cơ tiềm ẩn và hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe hiện tại.

Bên cạnh đó, khách hàng được tư vấn sức khỏe 1-1 cùng đội ngũ bác sĩ, giúp làm rõ các chỉ số và nhận khuyến nghị phù hợp với lối sống. Trên nền tảng thông tin sức khỏe cá nhân, các chuyên gia tài chính tiếp tục hỗ trợ khách hàng xây dựng kế hoạch bảo vệ sức khỏe và tài chính thông qua các giải pháp bảo hiểm nhân thọ. Các hoạt động được kết nối trong một hành trình thống nhất, giúp trải nghiệm diễn ra liền mạch và không gián đoạn.

Khách hàng được tư vấn cùng bác sĩ. Ảnh: Techcom Life

Ông Mukesh Pilania, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcom Life, cho biết với tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm - Trao quyền tự chủ tương lai", doanh nghiệp hướng tới tái thiết kế toàn bộ hành trình trải nghiệm khách hàng, từ khâu tiếp cận, tư vấn đến bồi thường và chăm sóc sau bán, nhằm đưa đến khách hàng trải nghiệm bảo hiểm đơn giản hơn, nhanh hơn và cá nhân hóa hơn.

"Chuỗi sự kiện "Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày" là một phần trong chiến lược dài hạn của Techcom Life, nơi công nghệ, chuyên môn y khoa và tư vấn tài chính được kết nối trong một hệ sinh thái thống nhất, mang đến trải nghiệm nhanh, liền mạch và cá nhân hóa cho khách hàng", ông Mukesh chia sẻ thêm.

Khách hàng tham gia trải nghiệm tại sự kiện "Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày". Ảnh: Techcom Life

Chia sẻ sau khi tham gia sự kiện, chị Nguyễn Thu Diệp cho biết chỉ trong khoảng 20 phút đã có thể hoàn tất nhiều hoạt động từ kiểm tra sức khỏe, trao đổi với bác sĩ đến tìm hiểu các giải pháp tài chính - bảo hiểm phù hợp. "Mọi thứ được hướng dẫn rõ ràng và thuận tiện", chị nhận xét.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và an toàn tài chính ngày càng gắn kết, Techcom Life xác định vai trò không chỉ là đơn vị cung cấp giải pháp bảo hiểm, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình hoạch định sức khỏe và tài chính dài hạn. Thông qua việc định hình trải nghiệm bảo hiểm theo hướng cá nhân hóa, minh bạch và thuận tiện, doanh nghiệp hướng tới giúp mỗi cá nhân và gia đình chủ động hơn trong bảo vệ sức khỏe, quản lý tài chính và nâng cao chất lượng sống.

Thành lập bởi Techcombank, Techcom Life cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cho cá nhân, gia đình tại Việt Nam. Doanh nghiệp định hướng phát triển các sản phẩm hiện đại, minh bạch, tập trung đáp ứng ba nhu cầu cốt lõi gồm bảo vệ sức khỏe, củng cố nền tảng tài chính và cải thiện chất lượng sống, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm nhân thọ trong nước.

Minh Ngọc