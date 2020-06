Tech Horizon phân phối camera Hanwha Techwin

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công nghệ Chân Trời (Tech Horizon Corporation) là nhà phân phối các sản phẩm camera an ninh Hanwha Techwin tại thị trường Việt Nam.

Hanwha Techwin là một trong 7 tập đoàn lớn nhất tại Hàn Quốc với 56 công ty thành viên và 351 chi nhánh trên thế giới.

"Với lợi thế từ giải pháp, sản phẩm, giá thành cho tới chính sách về tư vấn, hỗ trợ, hậu mãi chính hãng của Hanwha Techwin, camera Wisenet giúp khách hàng tối ưu hoá chi phí đầu tư,chất lượng sản phẩm, nhất là trong bối cảnh thị trường có nhiều sản phẩm OEM không rõ nguồn gốc, xuất xứ như hiện nay", ông Trần Quốc Trung- Tổng giám đốc Tech Horizon chia sẻ tại buổi ký kết.

Bắt đầu tham gia thị trường thiết bị an ninh giám sát tại Việt Nam từ năm 1991, sản phẩm Wisenet Camera sở hữu những công nghệ tiên tiến. Trong đó, tối ưu hóa hệ thống giám sát, ghi hình, lưu trữ dữ liệu và nhất là đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc nhận diện khuôn mặt và dự đoán hành vi của con người.

Dựa trên công nghệ xử lý hình ảnh và quang học tích lũy trong hơn 30 năm, Hanwha Techwin đã củng cố vị thế trong lĩnh vực giám sát bảo mật bằng cách phát triển và sản xuất các hệ thống an ninh tiên tiến. Với thương hiệu camera quan sát Wisenet, hãng công nghệ Hàn Quốc liên tục tăng cường cải tiến công nghệ và tập trung đầu tư vào việc phát triển kinh doanh trong lĩnh vực này.

Điểm mốc nổi bật là sự ra đời của dòng camera Wisenet với tiêu chí "less is more" nghĩa là đầu tư ít hơn - hiệu quả cao hơn. Hồi tháng 5/2018, dòng sản phẩm L Series (WiseNet Lite) thương hiệu Wisenet được sản xuất 100% tại Việt Nam. Ghi nhận của hãng cho thấy sản phẩm nhận phản hồi tích cực từ thị trường về công nghệ cao cấp, mẫu mã thiết kế bắt mắt, chất lượng hình ảnh đẹp, khả năng chống ngược sáng lên đến 120 dB, đồng thời hỗ trợ chuẩn H265, tiết kiệm không gian lưu trữ lên đến 90%.

Tech Horizon Corporation, cùng với các đối tác tích hợp hệ thống, đã xây dựng thành công các giải pháp chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo mật, lưu trữ, truyền dẫn và an ninh giám sát cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như : Nhà cung cấp dịch vụ (ISP), các cơ quan tổ chức chính phủ, các tổ chức ngân hàng tài chính, các doanh nghiệp, các trường đào tạo, tổ chức phi chính phủ...

Thiên Di