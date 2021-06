Tecco Felice Homes - dự án 'lội ngược dòng' hút khách mùa dịch

Tecco Felice Homes với mô hình tiện ích khép kín "All-in-one" đang trở thành thỏi nam châm hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng trong "mùa dịch" này.

Giãn cách xã hội làm thay đổi xu hướng chọn nhà

Giãn cách xã hội đã làm cho cuộc sống trở nên chậm lại thay vì nhịp sống hối hả như trước đây. Thời gian tự "cách ly" khiến cho mỗi người, mỗi gia đình không chỉ chú ý đến công việc, học tập mà còn quan tâm đến không gian sống và đặc biệt là yếu tố sức khỏe.

Gia đình chị Mai Phương, đang thuê nhà tại TP Thuận An cho biết, hiện gia đình chị ở nhà trọ chỉ 20 m2. Căn phòng vốn dĩ đã chật hẹp lại càng trở nên ngột ngạt hơn khi những ngày giãn cách xã hội phải ở trong nhà liên tục. Chị cũng lo lắng khi tình hình dịch bệnh tại Thuận An ngày càng phức tạp, những khu nhà trọ như gia đình chị đang sinh sống cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Trước đây, chị đóng đinh với suy nghĩ "ăn nhiều ở hết bao nhiêu", nên cố gắng dành dụm để mua nhà phố bằng được, nhưng những ngày giãn cách vừa qua đã đánh bật suy nghĩ đó. Chị nghiệm ra rằng "ăn nhiều ở cũng phải nhiều" và mong muốn được sống trong một căn hộ hiện đại, không gian thoáng đãng, tích hợp tiện ích đầy đủ.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, đại dịch Covid-19 đã góp phần thay đổi đáng kể xu hướng chọn nhà của nhiều người. Họ không chỉ cần một chỗ để ở, mà cần một nơi có đầy đủ các tiện ích an sinh xã hội, nhất là trong lúc dịch bệnh đang diễn ra phức tạp như hiện nay, vấn đề sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Do đó, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến các dự án bất động sản với mô hình "Tất cả trong một - All in one" sở hữu đầy đủ tiện ích.

Các dự án sở hữu đầy đủ tiện ích như shophouse, khu công viên, vui chơi giải trí... với quy hoạch hoàn chỉnh, tiện nghi, thuận tiện cho mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, giúp cư dân sống khá thoải mái và yên tâm khi thực hiện chế độ "hạn chế ra đường". Đó cũng là lý do khiến dự án Tecco Felice Homes do Đất Xanh Miền Đông triển khai đang nhận được sự quan tâm của khách hàng thời gian qua.

Nâng tầm giá trị với tiện ích hiện đại, chú trọng sức khỏe

Chia sẻ về tâm huyết kiến tạo Tecco Felice Homes, đại diện chuyển đổi số dự án Tecco Group cho biết, để chọn được căn hộ an cư, khách hàng sẽ cân nhắc đến nhiều yếu tố, trong đó, tiện ích, các dịch vụ liên quan đến sức khỏe, môi trường sống được khách hàng quan tâm đặc biệt. Trên tiêu chí đó, Tecco Group đã xây dựng căn hộ chất lượng cao với chuẩn sống vượt mong đợi cho người dân tại thành phố Thuận An.

"Ở Tecco Felice Homes, chúng tôi không chỉ xây nhà mà còn kiến tạo một tổ ấm hạnh phúc, đảm bảo phù hợp với mọi thành viên trong gia đình", đại diện đơn vị này chia sẻ.

Từ mong muốn đó, Tecco Group đem đến cho cư dân trải nghiệm đáng giá ngay TP Thuận An. Mỗi sáng sớm, cư dân được hòa mình vào khung cảnh bình minh, tận hưởng không khí trong lành từ trên cao. Vào buổi chiều tà, cư dân cũng được chiêm ngưỡng hoàng hôn từ hiên nhà và khi phố lên đèn, ngắm nhìn quang cảnh cả ba thành phố với tầm nhìn 360 độ từ Sky Park.

Tecco Felice Homes đem đến cho cư dân trải nghiệm đáng giá tại TP Thuận An. Ảnh phối cảnh: Tecco Group.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng dành phần lớn diện tích của dự án để xây dựng mảng xanh nhằm mang đến môi trường sống gần gũi thiên nhiên cho cư dân. Hệ thống tiện ích nội khu như công viên, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời... sẽ tạo nên bầu không khí trong lành và không gian sinh hoạt chung cho cư dân.

Không chỉ mang đến cho cư dân cuộc sống xanh, Tecco Felice Homes còn mong muốn cư dân được tận hưởng cuộc sống chất lượng với hệ thống shophouse hiện đại. Tại đây, cư dân sẽ được thỏa sức mua sắm với hàng loạt thương hiệu thời trang, nhà hàng ẩm thực, cà phê, spa, gym, yoga... đáp ứng toàn diện nhu cầu an cư và vui chơi thư giãn.

Hệ thống shophouse với những thương hiệu nổi tiếng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu mua sắm của cư dân. Ảnh phối cảnh: Tecco Group.

Tecco Felice Homes đang được giới thiệu với mức giá từ 1,1 tỷ một căn hai phòng ngủ. Với mức giá này khách hàng cần thanh toán 200 triệu cộng với hỗ trợ vay từ ngân hàng lên đến 70%, lãi suất ưu đãi 0% trong 18 tháng đã có thể sở hữu một căn hộ tiêu chuẩn chất lượng cao Tecco Felice Homes.

Với lợi thế sở hữu hàng loạt tiện ích nổi bật kết hợp mảng xanh bao quanh dự án, cùng tiện ích ngoại khu vượt trội, tất cả đã tạo nên sức hút cho Tecco Felice Homes - dự án đang "lội ngược dòng" hút khách hàng trong "mùa" Covid-19 này.

Bảo Khánh