Tê tê sinh con sau khi được giải cứu

Quảng NamHai con tê tê Java được nhà chức trách giải cứu đưa về Trung Tâm Cứu hộ động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An chăm sóc đã sinh con.

Trung tâm cứu hộ động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An (VinWonders Nam Hội An) cho biết, đây là hai con tê tê tiếp nhận từ Công an huyện Nam Giang (tháng 8/2022) và Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Phước (tháng 12/2023). Cả hai con được chăm sóc và lần lượt sinh con cuối tháng 1/2023 và giữa tháng 5/2024.

Hai con tê tê được giải cứu sinh con Hai con tê tê sinh con. Video: Trung tâm cứu hộ động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An

Lúc tiếp nhận, hai con tê tê sức khỏe yếu do dính bẫy và bị buôn bán, vận chuyển trong điều kiện khắc nghiệt. Các bác sĩ thú y của trung tâm đã điều trị vết thương, kiểm tra tình trạng dinh dưỡng. Chế độ ăn uống của chúng được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, gồm các loại côn trùng và thực phẩm bổ sung cần thiết.

Hai con tê tê sau đó được sống trong môi trường mô phỏng tự nhiên, với các yếu tố như đất, cây cỏ và nơi ẩn nấp để chúng cảm thấy an toàn, thoải mái. Tê tê được đội ngũ chăm sóc theo dõi liên tục và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Trung tâm cứu hộ động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An cho biết, sau khi chăm sóc tê tê con lớn, trung tâm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam thả 2 cặp mẹ con tê tê này về lại môi trường tự nhiên.

Tê tê mẹ và con. Ảnh: Trung tâm cứu hộ động vật Vinpearl River Safari Nam Hội An

Tê tê Java - Manis Javanica thuộc Nhóm IB động vật nguy cấp, quý hiếm, đang bị đe dọa tuyệt chủng. Tê tê nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức độ cao nhất. Loài vật này có lớp vảy cứng bảo vệ cơ thể, lưỡi dính và có thể phóng dài tới 40 cm để ăn kiến hoặc mối. Khi bị đe dọa, tê tê có khả năng cuộn tròn cơ thể lại như một trái bóng. Chúng bị săn bắt lấy vảy và thịt.

Đắc Thành