Tê liệt chân vì đắp lá thuốc chữa thoát vị đĩa đệm

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc vừa phẫu thuật khôi phục vận động cho bệnh nhân bị tê bì, yếu chi do đắp lá thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

Bà Quế (56 tuổi, Phú Thọ) có tiền sử đau thắt lưng nhiều năm do thoát vị đĩa đệm. Gần đây, bà bị ngã ở tư thế ngồi, mông đập xuống nền cứng. Kết quả chụp MRI cho thấy tình trạng thoát vị đĩa đệm L4/L5 và L5/S1 đã tồn tại từ trước, gây chèn ép rễ thần kinh và hẹp ống sống. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật để giải quyết nguyên nhân gây đau.

Tuy nhiên, lo ngại nguy cơ biến chứng sau mổ, người bệnh lựa chọn điều trị bằng các phương pháp dân gian như đắp thuốc ngoài da, nắn chỉnh với mong muốn giảm đau và phục hồi nhanh. Sau 8 ngày điều trị, cơn đau không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, khiến bà phải nằm liệt giường suốt hai tuần, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân.

Bệnh nhân ngồi xe lăn khi đến bệnh viện Hồng Ngọc thăm khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Khi đến Bệnh viện Hồng Ngọc thăm khám, bà Quế phải ngồi xe lăn. "Nghe nhiều người nói phẫu thuật có thể bị liệt, thời gian hồi phục lâu nên tôi rất lo. Được người quen giới thiệu đắp lá thuốc, nắn chỉnh có thể khỏi, tôi đã thử. Nhưng sau hơn một tuần, cơn đau dữ dội hơn, về nhà thì không thể tự đi lại", bà chia sẻ.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) cho biết, việc đắp lá thuốc không thể khắc phục tình trạng rách bao xơ hay đưa phần nhân nhầy đã thoát vị trở lại vị trí ban đầu, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, viêm loét da và mô mềm. "Việc cố định (bó) lá thuốc, tác động lực khi nắn chỉnh lên vùng cột sống còn có thể khiến khối thoát vị chèn ép nặng hơn, gây tổn thương thần kinh, dẫn tới teo cơ, yếu chi, thậm chí liệt vận động", bác sĩ nói.

PGS. Hà Kim Trung cùng ekip thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Để giải quyết vấn đề, cần phẫu thuật loại bỏ đĩa đệm, giải phóng chèn ép và nẹp vít tạo độ vững cho cột sống. Phương pháp này giúp khôi phục cấu trúc, đảm bảo độ vững của cột sống, hồi phục vận động cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi PGS. Hà Kim Trung, dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy C-arm 3D tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp định vị chính xác vị trí bắt vít, hạn chế nguy cơ tổn thương rễ thần kinh. Hệ thống nẹp vít cố định cột sống tạo độ vững cho cột sống, đảm bảo chức năng vận động như xoay, cúi, gập người. Sau 24 giờ, bệnh nhân có thể vận động nhẹ, tự chủ sinh hoạt, các triệu chứng đau và tê bì giảm khoảng 90% và quay trở lại lao động bình thường sau một tháng.

Bà Quế hết đau, giảm tê bì, đi lại bình thường sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Qua ca bệnh, PGS.Trung khuyến cáo, trong trường hợp gặp chấn thương cột sống hoặc đau nhức lưng, tê bì chân, bệnh nhân cần tới các bệnh viện có chuyên khoa thần kinh, cột sống để được thăm khám, điều trị theo đúng phác đồ, tránh bỏ lỡ "giai đoạn vàng" trong can thiệp. Nếu bỏ qua giai đoạn này thì chèn ép thần kinh có thể khiến tổn thương trở nên vĩnh viễn, hiệu quả điều trị không như mong muốn. Đặc biệt, người bệnh không nên điều trị bằng các phương pháp chưa được kiểm chứng, cấp phép, tránh biến chứng nguy hiểm, thậm chí mất vận động.

Thế Đan