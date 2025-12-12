TDTU tổ chức hội thảo về các ngành công nghệ chiến lược

TDTU tổ chức hội thảo quốc tế AETA 2025, thảo luận về các nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng thông minh..., ngày 11-13/12.

Hội thảo "Các giải pháp công nghệ tiên tiến - Lý thuyết và Ứng dụng" (AETA) lần thứ 10 do Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức. Chương trình với sự đồng hành của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Đại học Kỹ thuật Ostrava - VSB (Cộng hòa Czech), Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc), Đại học National Yang Ming Chiao Tung (Đài Loan, Trung Quốc), Đại học Waikato (New Zealand) và Đại học Sains Malaysia.

Sau hơn một thập kỷ, AETA trở thành diễn đàn khoa học thường niên, được luân phiên tổ chức tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc (2016, 2023), Cộng hòa Czech (2018, 2024) và Colombia (2019).

Toàn thể đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: TDTU

Chương trình năm nay tiếp nhận 99 công trình nghiên cứu từ các tác giả đến từ Anh, Đức, Ý, Cộng hòa Czech, Hàn Quốc, Đài Loan, New Zealand, Ấn Độ, Sri Lanka, Iraq và Việt Nam. Toàn bộ báo cáo được xuất bản toàn cầu bởi Nhà xuất bản Springer trong bộ kỷ yếu quốc tế Lecture Notes in Electrical Engineering (LNEE), được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus.

Với chủ đề tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược, hội thảo là nơi giới khoa học trao đổi và công bố kết quả nghiên cứu mới nhất về hệ thống thông tin thế hệ mới (5G/6G, IoT, anten thông minh), ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỹ thuật, điều khiển bền vững và hệ thống năng lượng thông minh. Ngoài ra, các hướng nghiên cứu về năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, công nghệ lưu trữ năng lượng, robotics, cảm biến, an ninh mạng, blockchain và điện toán lượng tử cũng được trình bày và thảo luận sôi nổi.

Tiến sĩ Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng TDTU, Chủ tịch hội thảo phát biểu chào mừng Hội thảo AETA 2025. Ảnh: TDTU

Theo TS Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng TDTU, hội thảo lần thứ 10 góp phần khẳng định uy tín và chất lượng học thuật của trường, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp. AETA là nền tảng quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao vị thế khoa học của Việt Nam trong khu vực.

GS Miroslav Voznak (Đại học Kỹ thuật Ostrava VSB, Cộng hòa Czech) trình bày tại sự kiện. Ảnh: TDTU

Hội thảo khép lại với phiên toàn thể, nơi các đại biểu cùng nhìn lại hành trình 10 năm phát triển và cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác, lan tỏa tri thức công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển bền vững.

Thái Anh