TP HCMTrường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Hội thảo Quốc tế về Khoa học Thể thao lần 3 (ICSS 2025) vào ngày 12-13/6, quy tụ nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước.

Sự kiện mang chủ đề "Công nghệ, phát triển bền vững và sức khỏe toàn diện trong thể thao", do trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức cùng các đối tác quốc tế: Đại học Thể thao Quốc lập Đài Loan (Trung Quốc), Đại học Burapha (Thái Lan), Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc), Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM, Liên đoàn Giáo dục thể chất, Fitness và Khoa học thể thao Ấn Độ.

Hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của khoa học thể thao hiện đại, bao gồm: quản lý và kinh doanh thể thao trong kỷ nguyên số; khoa học huấn luyện và đo lường thành tích; y sinh học và phục hồi chức năng thể thao; giáo dục thể chất và vận động học đường; ứng dụng công nghệ trong phân tích và nâng cao hiệu suất vận động; tâm lý học thể thao và sức khỏe tinh thần vận động viên.

Các nhà khoa học tham gia ICSS 2025. Ảnh: TDTU

Các chủ đề cho thấy sự đa dạng trong tiếp cận và đóng góp vào sự phát triển bền vững của lĩnh vực thể thao. Phát biểu khai mạc, TS. Võ Hoàng Duy - Phó hiệu trưởng TDTU cho biết, ICSS 2025 quy tụ nhiều nghiên cứu xoay quanh xu hướng công nghệ trong thể thao. Đây là lĩnh vực đang thay đổi mạnh mẽ cách huấn luyện, thi đấu, giám sát và quản lý.

"Các báo cáo tại hội thảo trình bày về những ứng dụng như trí tuệ nhân tạo, cảm biến chuyển động, dữ liệu lớn và công nghệ thực tế ảo (VR/AR), mở ra nhiều triển vọng mới cho chuyên gia, nhà quản lý thể thao tại Việt Nam", ông nói.

TS. Võ Hoàng Duy - Phó hiệu trưởng TDTU phát biểu khai mạc. Ảnh: TDTU

ICSS 2025 ghi nhận 126 báo cáo khoa học đến từ 46 trường đại học và tổ chức của Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ... Đây là diễn đàn học thuật chuyên sâu, đồng thời, là cầu nối giữa giảng viên, sinh viên với doanh nghiệp và câu lạc bộ thể thao, tạo nền tảng triển khai các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn.

Tham luận thu hút nhiều nhà khoa học tại hội thảo là bài phát biểu chính "Physical education: A fitness tools for children (tạm dịch: Giáo dục thể chất – công cụ rèn luyện thể lực cho trẻ em)" của ông Rajesh Kumar. Ông là Giáo sư cao cấp Khoa Giáo dục thể chất tại Đại học Osmania (Ấn Độ) kiêm Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế về Giáo dục thể chất, Hiệp hội Khoa học thể dục và Thể thao.

Giáo sư cao cấp Rajesh Kumar trình bày tham luận tại ICSS 2025. Ảnh: TDTU

Một tham luận nổi bật khác là "Non-invasive investigation of Cardiac Outputs in soccer players (tạm dịch: Nghiên cứu không xâm lấn về cung lượng tim ở cầu thủ bóng đá)" do PGS.TS. Rungchai Chaunchaiyakul - nguyên Phó Trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu và Học thuật, trường Khoa học Thể thao và Công nghệ, Đại học Mahidol (Thái Lan) trình bày. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực sinh lý học vận động, Chủ tịch danh dự của Hội Dinh dưỡng Thể thao và Sức khỏe châu Á (ANSSH) và có nhiều đóng góp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thể thao.

PGS.TS. Rungchai Chaunchaiyakul – Đại học Mahidol (Thái Lan) trình bày bài phát biểu chính (keynote speech) ICSS 2025. Ảnh: TDTU

Ngoài ra, ICSS 2025 còn có sự góp mặt của PGS.TS. Sukanya Charoenwattana từ Khoa Khoa học Thể thao, Đại học Burapha (Thái Lan), trình bày tham luận "Effect of Hormone Insulin-Like Growth Factor I (IGF-I) for Training in Young Athlete (tạm dịch: Tác động của hormone IGF-I trong huấn luyện vận động viên trẻ)"; và PGS.TS. Nita Bandyopadhyay - Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Kalyani (Ấn Độ) với chủ đề "Surya Namaskar: A Healthy Daily Practice for Corporate Women (tạm dịch: Surya Namaskar - bài tập hằng ngày lành mạnh cho phụ nữ công sở)".

Nhật Lệ