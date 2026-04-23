TDI Cons vào 'Top 10 nhà thầu uy tín 2026'

TP HCMTDI Cons, thành viên TDI Group, được Vietnam Report vinh danh trong Top 10 nhà thầu cơ điện uy tín năm 2026, ngày 22/4.

Lễ vinh danh diễn ra tại TP HCM, quy tụ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện. Danh hiệu "Top 10 nhà thầu uy tín 2026" phản ánh tốc độ phát triển, chất lượng tăng trưởng mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh ngành cạnh tranh cao. TDI Cons được ban tổ chức ghi nhận nhiều chỉ số, trong đó có nguyên tắc vận hành "Lợi ích của khách hàng - Trách nhiệm của TDI.

Đại diện TDI Group nhận cúp từ ban tổ chức. Ảnh: Vietnam Report

Theo đại diện Vietnam Report, kết quả trên được tổng hợp qua nhiều vòng đánh giá: từ sàng lọc các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí nền tảng (như hoạt động hiệu quả), đến xếp hạng theo năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát ý kiến khách hàng, chuyên gia trong ngành.

Phía TDI Cons cho rằng cách tiếp cận trên cho thấy việc được vinh danh không chỉ dựa vào quy mô hay tăng trưởng doanh thu, mà còn phản ánh hiệu quả vận hành, mức độ tin cậy và giá trị doanh nghiệp mang lại. "Đây cũng là cơ sở để chúng tôi tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, lấy hiệu quả và khách hàng làm trọng tâm", người đại diện cho hay.

Gần hai thập niên qua, TDI Cons triển khai hơn 3.000 dự án trong nước lẫn quốc tế, thi công đa lĩnh vực. Gần 1.000 kỹ sư, cử nhân cùng hàng nghìn công nhân được đào tạo bài bản, giúp đơn vị đảm bảo chất lượng, tiến độ trong mọi điều kiện triển khai.

Doanh nghiệp hướng đến môi trường làm việc hiện đại, thân thiện. Ảnh: TDI Group

Thành công trên có sự đóng góp của đội ngũ kỹ sư thiết kế BIM (đạt chứng chỉ quốc tế của Autodesk). Cụ thể, họ giúp TDI Cons áp dụng BIM cho 100% dự án - từ thiết kế, thi công đến quản lý chi phí. Đây là lợi thế về công nghệ và cam kết "mang lại hiệu quả thực tế cho khách" của doanh nghiệp.

Ngành xây dựng nước ta đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với nhiều dự án quy mô thuộc lĩnh vực hạ tầng, bất động sản. Theo đại diện Vietnam Report, chỉ số về số lượng dự án trúng thầu và đang triển khai tăng mạnh, phản ánh nhu cầu thị trường đang phục hồi rõ rệt. Trong bối cảnh ấy, những doanh nghiệp có năng lực triển khai thực tế, khả năng thích ứng nhanh, quản trị hiệu quả sẽ chiếm ưu thế.

Hiện TDI Cons vừa là nhà thầu, vừa là đối tác đồng hành chủ đầu tư suốt vòng đời dự án. Trò chuyện với VnExpress, ban lãnh đạo đơn vị tái khẳng định góp mặt trong Top 10 tổng thầu uy tín là dấu mốc quan trọng nhưng không phải đích đến. Trong chiến lược sắp tới, công ty tiếp tục tập trung nâng cao năng lực công nghệ, tối ưu vận hành và phát triển đội ngũ nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.

Hệ sinh thái TDI Group. Ảnh: TDI Group

Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn kiên định triết lý "Lợi ích của khách hàng - Trách nhiệm của TDI", coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động, từ quản trị nội bộ đến triển khai dự án. "Sự nhất quán này là yếu tố giúp chúng tôi tăng trưởng nhanh, củng cố vị thế trên thị trường xây dựng", đại diện TDI Group nói thêm.

(Nguồn: TDI Group)