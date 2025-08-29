TDG Group tăng vốn điều lệ lên 1.468 tỷ đồng

TDG Group nâng vốn điều lệ từ 860 tỷ đồng lên 1.468 tỷ đồng vào đầu quý III nhằm củng cố nền tảng tài chính, phục vụ triển khai dự án The Maris Vũng Tàu.

Công ty TNHH Allgreen - Vượng Thành - Trùng Dương (TDG Group) cho biết, 608 tỷ đồng vốn tăng thêm được huy động bằng vốn tự có của ông Bùi Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc.

The Maris Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng. Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp công bố ghi nhận tổng dư nợ 4.858 tỷ đồng, trong đó có 2.270 tỷ đồng trái phiếu. Nguồn vốn huy động được cho biết đã phân bổ vào các hạng mục xây dựng và phát triển dự án.

Đến cuối năm 2024, chi phí đầu tư lũy kế tại The Maris đạt 3.871 tỷ đồng; đầu quý III/2025 doanh nghiệp chi thêm 400 tỷ đồng cho xây dựng, hạ tầng và tiện ích nội khu. Trong giai đoạn này cũng ghi nhận số vốn góp 800 tỷ đồng từ ông Bùi Ngọc Tuấn và bà Bùi Thị Ánh Tuyết - Phó tổng giám đốc - cho hoạt động đầu tư xây dựng. TDG Group cho hay đang ưu tiên hoàn thiện các sản phẩm biệt thự, căn hộ đã bán để bàn giao, tương ứng 1.523 tỷ đồng tiền khách hàng thanh toán trước.

Phối cảnh dự án The Maris Vũng Tàu. Ảnh: TDG Group

6 tháng đầu năm, TDG Group báo cáo doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, chủ yếu từ bàn giao một phần phân khu biệt thự giai đoạn một. Doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là cơ sở cho các đợt triển khai tiếp theo của các sản phẩm căn hộ và biệt thự giai đoạn hai (đang được xây dựng hoàn thiện trước khi tiếp tục mở bán) tại dự án.

Về tiến độ, TDG Group cho biết tháp Alaric đã cất nóc vào tháng 2, dự kiến bàn giao đầu năm 2026; tháp Polaris thi công đến tầng 5; tháp Atlantic hoàn thành đóng nắp hầm và tiếp tục thi công để chuẩn bị mở bán.

Song song việc xây dựng, doanh nghiệp đang hoàn thiện một số hạng mục cảnh quan - tiện ích và tổ chức hoạt động trải nghiệm tại dự án. Chủ đầu tư kỳ vọng những hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, qua đó giúp sản phẩm bất động sản gia tăng giá trị theo thời gian và tạo thanh khoản tốt cho các nhà đầu tư.

Các tòa tháp căn hộ tại The Maris Vũng Tàu được tập trung xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công. Ảnh: TDG Group

TDG Group đặt mục tiêu tổng doanh thu lũy kế khoảng 13.000 tỷ đồng (không gồm phân khu khách sạn) cho The Maris Vũng Tàu. Kế hoạch ghi nhận doanh thu tập trung vào năm 2026 (khoảng 2.900 tỷ đồng) và đầu quý II/2027 (hơn 4.000 tỷ đồng).

(Nguồn: TDG Group)