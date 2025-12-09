TD Casa ra mắt showrom nội thất bespoke hơn 500 m2 tại Saigon Marina IFC

TD Casa giới thiệu showroom kết hợp hệ sinh thái nội thất bespoke rộng hơn 500 m2, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa không gian sống.

Bespoke trong lĩnh vực nội thất gồm các sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo đơn đặt hàng riêng, dựa trên nhu cầu sử dụng, thói quen sinh hoạt và điều kiện không gian của từng gia chủ. Nội thất bespoke cho phép tùy chỉnh từ kích thước, vật liệu, cấu trúc đến công năng, nhằm đạt mức độ cá nhân hóa cao và đảm bảo sự phù hợp giữa vật dụng và không gian.

Xu hướng này ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi nhóm khách hàng cao cấp kỳ vọng nhiều hơn vào giải pháp "đo ni đóng giày" cho không gian sống. Các yêu cầu về tối ưu hình khối, tính thẩm mỹ bền vững và khả năng thích ứng với kiến trúc khiến bespoke trở thành lựa chọn thay thế cho dòng sản phẩm sản xuất hàng loạt.

Không gian showroom của thương hiệu. Ảnh: TD Casa

Trong bối cảnh đó, TD Casa định vị theo hướng thương hiệu nội thất boutique, tập trung vào phát triển các giải pháp bespoke với showroom tại Saigon Marina IFC (TP HCM), được thiết kế như một "experience-based showroom" (tạm dịch: phòng trưng bày dựa trên kinh nghiệm). Đây là nơi khách hàng và kiến trúc sư có thể trực tiếp trải nghiệm vật liệu, cấu trúc sản phẩm và các kỹ thuật hoàn thiện bề mặt. Không gian này hỗ trợ đánh giá chất lượng chế tác và độ tương thích của vật liệu trong điều kiện ánh sáng thực tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, hệ sinh thái bespoke của TD Casa dựa trên bốn trụ cột. Thứ nhất là nền tảng sản xuất của Tập đoàn Trần Đức - đơn vị có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất xuất khẩu cho ngành khách sạn, nghỉ dưỡng. Hệ thống nhà máy hơn 12 ha và dây chuyền tiêu chuẩn Mỹ - châu Âu được xem là yếu tố giúp duy trì độ bền và sự ổn định của sản phẩm.

CEO Trần Đức Trung giới thiệu về thương hiệu TD Casa. Ảnh: TD Casa

Trụ cột thứ hai là dòng nội thất Verita Living mang tinh thần thiết kế Italy. Sự hợp tác giữa nhà thiết kế Alberto Pozzoli và đội ngũ kỹ sư - nghệ nhân tại Việt Nam theo mô hình kết hợp thiết kế và chuẩn hóa sản xuất, giúp rút ngắn thời gian thi công trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn thẩm mỹ.

Thứ ba là TD Galleria - thư viện vật liệu vận hành như một "material lab", nơi tập trung các mẫu kim loại, veneer, đá tự nhiên, giấy dán tường từ nhiều nhà cung cấp quốc tế. Không gian này hỗ trợ quá trình thử nghiệm bảng phối vật liệu, đánh giá sự tương thích và thử nhiều phương án thiết kế. Đây là mô hình phổ biến tại châu Âu và Mỹ.

Cuối cùng, TD Casa vận hành chuỗi căn hộ mẫu theo tiêu chuẩn JW Marriott tại Grand Marina, giúp khách hàng quan sát cách sản phẩm hiện diện trong không gian hoàn thiện, tăng tính trực quan cho việc lựa chọn giải pháp nội thất.

Không gian thư viện vật liệu TD Galleria. Ảnh: TD Casa

Theo doanh nghiệp, sự kết hợp giữa nền tảng sản xuất, tinh thần thiết kế Italy và thư viện vật liệu mở nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phát triển các giải pháp nội thất mang tính tùy chỉnh cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của phân khúc cao cấp.

Anh Vũ