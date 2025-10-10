TCS trở thành đối tác phục vụ của Turkish Airlines tại Việt Nam

Công ty Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) vừa trở thành đơn vị phục vụ hàng hóa cho Turkish Airlines tại Việt Nam.

Ngày 1/10, TCS đón chuyến bay hàng hóa đầu tiên từ Turkish Cargo - hãng vận tải thuộc Turkish Airlines. Đây là kết quả sau hơn một năm đàm phán, khởi động từ tháng 7/2024 và hoàn tất vào ngày 20/8. Theo thỏa thuận, TCS đảm nhận toàn bộ quy trình xử lý hàng hóa, bao gồm cả vận chuyển hàng đặc thù, hàng nguy hiểm và dịch vụ logistics đi kèm. Hệ thống nhà ga của công ty được trang bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng của ngành hàng không quốc tế, và được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) công nhận.

Ngày 1/10, TCS đón chuyến bay hàng hóa đầu tiên hợp tác cùng Turkish Cargo. Ảnh: TCS

Đại diện doanh nghiệp cho biết, năng lực kiểm soát quy trình và đào tạo bài bản là yếu tố giúp Turkish Airlines chọn hợp tác, đảm bảo mọi khâu vận hành đạt độ chính xác và an toàn cao. TCS hiện sở hữu hệ thống xử lý tự động hóa, góp phần rút ngắn thời gian giao nhận và tối ưu chi phí. Việc đặt văn phòng đại diện Turkish Airlines ngay trong khuôn viên nhà ga cũng giúp hai bên phối hợp hiệu quả, tăng tính linh hoạt trong khai thác.

Là đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, TCS hiện phục vụ phần lớn các hãng bay quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Việc hợp tác cùng Turkish Airlines không chỉ mở rộng mạng lưới khai thác hàng hóa quốc tế, mà còn góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ logistics hàng không của hệ sinh thái Vietnam Airlines.

Ông Nguyễn Thuận Diễn - Tổng giám đốc TCS (phải) cùng đối tác Turkish Cargo. Ảnh: TCS

Turkish Airlines hiện kết nối hơn 300 điểm đến tại 120 quốc gia, là một trong những hãng có mạng lưới vận tải rộng nhất toàn cầu. Ông Nguyễn Thuận Diễn - Tổng giám đốc TCS cho biết, sự kiện này là tiền đề cho chiến lược phát triển trung tâm logistics hàng không hiện đại tại Việt Nam, đặc biệt khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Khi đó, TCS cùng đối tác Singapore SATS và các thành viên khác trong Vietnam Airlines Group sẽ có điều kiện mở rộng quy mô hợp tác, tiến tới xây dựng trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực.

Trong chiến lược dài hạn, TCS định hướng đầu tư vào hạ tầng, công nghệ và tự động hóa, đồng thời phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao – yếu tố then chốt duy trì tiêu chuẩn dịch vụ trong môi trường hội nhập. Việc được Turkish Airlines – một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới – tin tưởng lựa chọn được xem là bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực và vị thế của doanh nghiệp logistics Việt trên thị trường quốc tế.

Yên Chi