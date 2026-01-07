TCP Việt Nam khánh thành 6 sân thể thao cộng đồng năm 2025

TCP Việt Nam tiếp tục mở rộng dự án "Không gian Thể thao Thanh niên", khánh thành thêm 6 điểm tập luyện trong năm 2025, góp phần cải thiện sức khỏe cho người dân.

Trong nhịp sống hiện đại với áp lực học tập và công việc ngày càng lớn, nhu cầu vận động và tìm lại sự cân bằng trở thành mối quan tâm rõ nét của thanh niên. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc duy trì thói quen tập luyện thể thao không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất mà còn hỗ trợ tinh thần, tăng khả năng tập trung và xây dựng lối sống tích cực ở người trẻ.

Một nghiên cứu năm 2023 trên hơn 2.200 sinh viên đại học cho thấy nhóm duy trì thói quen chạy bộ trung bình mỗi tuần một lần, thời lượng 16-25 phút, có hiệu suất học tập cao hơn đáng kể so với nhóm ít vận động. Hoạt động thể thao đều đặn cũng góp phần duy trì trạng thái tâm lý lạc quan và sự tự tin trong cuộc sống hàng ngày.

Công trình thể thao thuộc dự án Không gian Thể thao Thanh niên. Ảnh: Ngọc Nguyễn

Tuy vậy, cơ hội tiếp cận các không gian tập luyện vẫn chưa đồng đều, nhất là tại khu dân cư đông đúc, vùng ven hay nông thôn. Từ thực tế đó, dự án "Không gian Thể thao Thanh niên" được TCP Việt Nam triển khai từ năm 2024, hướng đến việc cải tạo và xây dựng các điểm sinh hoạt thể thao cộng đồng, giúp thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận vận động hơn trong đời sống thường nhật.

Năm 2025, dự án tiếp tục được mở rộng với 6 công trình mới, nâng tổng số sân thể thao được cải tạo lên 15 điểm trên cả nước. Các không gian này được thiết kế linh hoạt theo điều kiện từng địa phương, gồm sân bóng đá, bóng chuyền, pickleball, khu tập thể dục ngoài trời, đường chạy bộ và khu sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhiều nhóm tuổi và nhu cầu khác nhau.

Lễ khánh thành sân thể thao. Ảnh: Ngọc Nguyễn

Theo thống kê của ban tổ chức, riêng trong năm 2025, khoảng 12.000 thanh thiếu niên và người dân địa phương đã sử dụng thường xuyên các không gian thể thao do dự án đồng hành triển khai. Sau hai năm, chương trình được xem là một mô hình xã hội hóa hiệu quả trong phát triển hạ tầng thể thao cơ sở, góp phần hình thành thói quen vận động và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Nói về định hướng dự án, ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc TCP Việt Nam cho biết mong muốn mang đến cho thanh niên Việt Nam không gian rèn luyện thể thao dễ tiếp cận, an toàn và bền vững. "TCP Việt Nam tin rằng thể thao không chỉ giúp mọi người khỏe mạnh hơn, mà còn là môi trường để họ tìm thấy động lực, định hình nhân cách và theo đuổi những ước mơ của mình. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên Việt trên hành trình phát triển toàn diện này", ông nói.

Công trình mới nhất được khánh thành tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh An Giang. Ảnh: Ngọc Nguyễn

Đồng hành cùng chương trình với vai trò đại sứ, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh nhận định mỗi sân thể thao được hình thành không chỉ là một công trình vật chất, mà còn mở thêm cơ hội để người trẻ vận động, kết nối và xây dựng tinh thần đồng đội. Theo anh, những không gian này giúp thể thao trở nên gần gũi hơn trong đời sống hàng ngày của thanh niên.

Dự án "Không gian Thể thao Thanh niên" đang góp phần hình thành một hệ sinh thái vận động bền vững trong cộng đồng, khuyến khích giới trẻ chủ động rèn luyện sức khỏe, hướng tới lối sống tích cực và cân bằng hơn trong xã hội hiện đại.

Hoài Phương