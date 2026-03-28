TCO Holdings đổi tên thành Janus Group, đánh dấu bước chuyển thành tập đoàn đầu tư đa ngành, đặt mục tiêu doanh thu 2.800 tỷ đồng năm 2026.

Sáng 27/3, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TCO Holdings (TCO) thông qua toàn bộ tờ trình, trong đó có việc đổi tên thành Công ty Cổ phần Janus Group và miễn nhiệm, bầu bổ sung hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 với bốn trên năm thành viên mới.

Theo ban lãnh đạo, "Janus" là vị thần La Mã biểu trưng cho sự khởi đầu, kết thúc, chuyển tiếp và ngưỡng cửa, là vị thần có hai khuôn mặt nhìn về quá khứ và tương lai. Nhìn cả hai phía, hành động ở giữa - đổi tên mang thông điệp "ngưỡng cửa" - nơi vốn thông minh gặp hệ thống thông minh.

Từ trái qua, ông Stroud Christopher Randy (Chris Blank Hoàng Trí), ông Mike Kokalari - Vinacapital, ông Nguyễn Thái Huy - tân Chủ tịch HĐQT và ông Ching Heng Hoe - tân Phó Chủ tịch HĐQT. Ảnh: Janus Group

Lấn sân năng lượng

Từ năm 2024, TCO tái cấu trúc, chuyển trọng tâm từ logistics sang lúa gạo. Giai đoạn 2024-2025, khoảng 90% doanh thu đến từ mảng này, trong khi logistics và bất động sản chiếm khoảng 10%, đóng vai trò hỗ trợ dòng tiền.

Theo định hướng mới, Janus Group vận hành theo mô hình holdings với bốn trụ cột: nông nghiệp, logistics, bất động sản và năng lượng.

Mảng lúa gạo chuyển về công ty con, trong đó công ty mẹ nắm 51% vốn, phần còn lại thuộc đội ngũ vận hành. Cách làm này nhằm gắn lợi ích trực tiếp với hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thông qua M&A, gần đây là nhà máy tại Cần Thơ quy mô 5,4 ha, công suất 1.500-1.700 tấn mỗi ngày.

Ông Shen Tai-an - tân Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Janus Group

Ở mảng logistics, công ty dự kiến thoái vốn tại TCO Logistics, đồng thời mua lại Pacific Lines để tái cấu trúc theo hướng tinh gọn tài sản, nâng hiệu quả vốn và mở rộng mạng lưới. Ban lãnh đạo cho biết nắm tối thiểu 65-90% Pacific Lines sẽ giúp tăng quyền kiểm soát, chuẩn hóa quản trị và khai thác cộng hưởng hệ sinh thái.

Các mảng khác cũng được tổ chức dưới công ty con, trong khi công ty mẹ tập trung chiến lược, quản trị vốn và rủi ro. Mô hình này giúp tăng tính minh bạch và khả năng huy động nguồn lực.

Ở bất động sản, Janus Group dự kiến tham gia dự án khu phức hợp tại Đà Nẵng, diện tích gần 10.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó tập đoàn góp tối đa 2.000 tỷ.

Mảng mới là năng lượng. Cổ đông đã thông qua kế hoạch đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng nhà máy pin lithium. Doanh nghiệp dự kiến hợp tác với đối tác có năng lực kỹ thuật, thành lập công ty con hoặc liên doanh để sản xuất pin xuất khẩu sang Mỹ, Ấn Độ, Pakistan và Trung Đông.

Đại hội đồng cổ đông cũng ghi nhận sự tham dự của CP Group - tập đoàn Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, bán lẻ và viễn thông. Doanh nghiệp này đã hiện diện tại Việt Nam với hệ thống thực phẩm và bán lẻ. Sự xuất hiện của CP được cổ đông kỳ vọng mở ra khả năng hợp tác trong tương lai.

Tiến sĩ Ally Liu, Phó Chủ tịch cấp cao Bright Holdings Limited - thành viên thuộc CP Group, đánh giá cao mô hình phát triển tích hợp của Janus Group, cho rằng khi các trụ cột được kết nối hiệu quả sẽ tạo ra năng lực tăng trưởng dài hạn.

Thành viên hội đồng quản trị mới

Từ trái qua, ông Su Yan, ông Ching Heng Hoe, ông Nguyễn Thái Huy, ông Shen Tai-an và ông Võ Ngọc Thiêm. Ảnh: Janus Group

Hội đồng quản trị bầu thay thế trong nhiệm kỳ 2025-2030 gồm ông Nguyễn Thái Huy (Chủ tịch), ông Ching Heng Hoe và ông Shen Tai-An (Phó Chủ tịch), ông Võ Ngọc Thiêm và ông Su Yan.

Trong đó, ông Nguyễn Thái Huy - cổ đông lớn gắn với Janus Capital có kinh nghiệm về phân bổ vốn, tái cấu trúc danh mục và định vị chiến lược.

Ông Ching Heng Hoe có kinh nghiệm về các dự án bất động sản lớn tại Việt Nam, ông từng là CEO Ong & Ong Vietnam Group và tham gia nhiều dự án lớn như Melinh Point, Vietcombank Tower, Hilton Saigon.

Ông Shen Tai-An gắn với lĩnh vực năng lượng. Hiện ông là Chủ tịch Tập đoàn Sino-Guotai và Tập đoàn Zhongtai Hengchuang. Ông là chuyên gia về quản lý tài chính chuỗi cung ứng, xây dựng nền tảng dịch vụ fintech cho chuỗi cung ứng xe tải điện dựa trên blockchain. Sự tham gia của Chủ tịch Tập đoàn Zhongtai Hengchuang có thể giúp Janus Group định hướng chiến lược ngành mới, chọn đối tác, đánh giá công nghệ và giảm rủi ro khi bước sang lĩnh vực năng lượng.

Ông Su Yan - ứng viên được bầu bổ sung thông qua biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thay cho ông Christopher Randy có vai trò đẩy mạnh công nghệ.

Thành viên còn lại là ông Võ Ngọc Thiêm - gương mặt "cũ" trong hội đồng quản trị tạo tính liên tục về kiểm toán và giám sát nội bộ.

Ban lãnh đạo cho biết cơ cấu mới bổ trợ cho các mảng chiến lược, từ phân bổ vốn, phát triển bất động sản đến năng lượng và công nghệ. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh định hướng tăng trưởng gắn với ESG, AI, chuyển dịch năng lượng và các giải pháp phát thải ròng bằng không.

Năm 2026 được xem là giai đoạn chuyển tiếp của Janus Group. Doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, tăng lần lượt 243% và 39% so với năm trước.

Thế Đan